रायपुर में ‘न्यूड पार्टी’ पोस्टर पर मचा बवाल, पुलिस ने 2 लोग हिरासत में लिए; कांग्रेस BJP पर भड़की

छत्तीसगढ़ के रायपुर में सोशल मीडिया पर वायरल 'न्यूड पार्टी' और 'स्ट्रेंजर हाउस पार्टी' के पोस्टर ने सनसनी फैला दी है। आपत्तिजनक विज्ञापन वाले इस पोस्टर में 21 सितंबर को होने वाली स्ट्रेंजर हाउस पार्टी और न्यूड पार्टी में सिर्फ कपल्स और लड़कियों को ही आने का इन्विटेशन दिया गया है।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सोशल मीडिया पर वायरल हुए कथित 'न्यूड पार्टी' और 'स्ट्रेंजर हाउस पार्टी' के पोस्टर ने सनसनी फैला दी है। इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किए गए आपत्तिजनक विज्ञापन वाले इस पोस्टर में 21 सितंबर को होने वाली स्ट्रेंजर हाउस पार्टी और न्यूड पार्टी में शामिल होकर शराब और अश्लील गतिविधियों के खुले आमंत्रण का दावा किया गया है। इसमें सिर्फ कपल्स और लड़कियों को ही आने का इन्विटेशन दिया गया है।

सोशल मीडिया पर जैसे ही यह पोस्टर सामने आया कांग्रेस ने इसको लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरते हुए इसका कड़ा विरोध जताया। कांग्रेस ने पुलिस को ज्ञापन देकर इस पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांगी की है।इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने कड़ी कार्रवाई का का आश्वासन दिया है।

पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लिया वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने शनिवार को दो युवकों को हिरासत में लिया। दोनों युवक अपनी सफाई देने एसएसपी कार्यालय पहुंचे थे, जहां से उन्हें क्राइम ब्रांच के ऑफिस ले जाकर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल आयोजनकर्ताओं और डिजिटल अकाउंट्स की गहन जांच की जा रही है।

इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा,"हमारा देश संतों और परंपराओं की धरोहर है, इस तरह की प्रवृत्तियां पूरी तरह अस्वीकार्य हैं।"

वहीं, छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने साफ चेतावनी दी, "ऐसे आयोजनों की अनुमति किसी भी हाल में नहीं दी जाएगी, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी।"