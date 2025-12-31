Hindustan Hindi News
छत्तीसगढ़ न्यूज़rss chief mohan bhagwat says people should not be judged by caste or language
एकजुटता का मंत्र, जातिवाद पर भी निशाना; छत्तीसगढ़ में क्या बोले RSS प्रमुख भागवत?

एकजुटता का मंत्र, जातिवाद पर भी निशाना; छत्तीसगढ़ में क्या बोले RSS प्रमुख भागवत?

संक्षेप:

मोहन भागवत ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए सामाजिक सद्भाव और एकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश सबका है और किसी को भी जाति के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए। 

Dec 31, 2025 06:03 pm ISTKrishna Bihari Singh भाषा, रायपुर
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित हिंदू सम्मेलन में सामाजिक सद्भाव और एकता पर जोर देते हुए कहा कि देश सबका है और किसी को भी जाति, भाषा या धन के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए। भागवत ने भेदभाव मिटाने के लिए मंदिरों को सभी के लिए खोलने की अपील की। उन्होंने परिवारों की एकजुटता पर भी जोर दिया ताकि अकेलापन और नशे जैसी बुराइयों को रोका जा सके। साथ ही पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी उत्पादों के इस्तेमाल और संविधान का पालन करने की अपील की।

जातिवाद पर निशाना, एकजुटता की अपील

तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान बुधवार को रायपुर जिले के सोनपैरी गांव में हिंदू सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि लोगों को जाति, धन या भाषा के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए। देश सबका है और यही भावना सच्चा सामाजिक सद्भाव है। सामाजिक सद्भाव की दिशा में पहला कदम अपने मन से अलगाव और भेदभाव की भावनाओं को दूर करना और सभी को अपना मानना ​​ही होगा।

पारिवारिक मेलजोल की जरूरत

भागवत ने पारिवारिक मेलजोल की भी जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि परिवारों को हफ्ते में कम से कम एक दिन एक साथ बिताना चाहिए। अपनी आस्था के अनुसार प्रार्थना करनी चाहिए। घर का बना खाना एक साथ बैठकर खाना चाहिए और आपस में सार्थक बातचीत करनी चाहिए। भागवत ने इन चर्चाओं को 'मंगल संवाद' करार दिया।

बुरी आदतों से बचाने का फॉर्मूला

भागवत ने कहा कि जब लोग अकेलापन महसूस करते हैं तो वे अक्सर बुरी आदतों में पड़ जाते हैं।अकेलापन अक्सर लोगों को नशे की ओर धकेल देता है। परिवारों के भीतर नियमित बातचीत और संवाद इन बुराइयों से बचाने में मददगार साबित हो सकते हैं। भागवत ने पर्यावरणीय जिम्मेदारी और अनुशासित जीवन के साथ लोगों से अलगाव और विभाजन से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र के लिए सामूहिक रूप एकजुट होकर काम करने भी गुजारिश की।

अलगाव की भावना दूर करना पहला कदम

भागवत ने कहा कि सामाजिक सद्भाव की दिशा में पहला कदम अलगाव और भेदभाव की भावनाओं को दूर करना है। मंदिर, जल निकाय और श्मशान घाट समेत सार्वजनिक सुविधाएं और धार्मिक स्थान सभी हिंदुओं के लिए खुले होने चाहिए। सभी को अपना मानने की जरूरत है। पूरा भारत मेरा है। यह नजरिया ही सामाजिक समरसता को बढ़ाने में मददगार होगा। सबको विचार करना चाहिए कि हम हर दिन समाज और राष्ट्र के लिए कितना समय देते हैं।

खबर अपडेट हो रही है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं।
