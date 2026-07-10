Explainer: महादेव सट्टा ऐप मामला: ओमान में दबोचा गया 6000 CR का 'सट्टेबाज' सौरभ चंद्राकर, प्रत्यर्पण में कहां फंस रहा पेच?
Mahadev Online Book betting app Case: इस साल मार्च में ED ने मामले में उसकी ₹1,700 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। इन संपत्तियों में दुबई की कुछ सबसे महंगी जगहों, जैसे बुर्ज खलीफा में आलीशान विला और महंगे अपार्टमेंट शामिल हैं।
6,000 करोड़ रुपये के महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप घोटाले का मास्टरमाइंड और भगोड़ा सौरभ चंद्राकर आखिरकार कानून के शिकंजे में आता दिख रहा है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में कभी जूस की दुकान चलाने वाला यह शख्स, जिसने देखते ही देखते हजारों करोड़ का काला साम्राज्य खड़ा कर लिया, अब ओमान में दबोच लिया गया है। केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों ने उसे भारत प्रत्यार्पित कराने की कोशिशें तेज कर दी हैं और उम्मीद है कि वह जल्द ही ईडी की चंगुल में होगा।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी भारतीय एजेंसियों की पहल पर जारी इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर की गई है। भारत सरकार अब उसे प्रत्यर्पित कर वापस लाने की औपचारिक प्रक्रिया में जुटी है। फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, सौरभ चंद्राकर पर फर्जी इंडोनेशियाई पासपोर्ट से ओमान में प्रवेश करने का आरोप है। बताया गया है कि वह पिछले कुछ समय से संयुक्त अरब अमीरात में रह रहा था। इंटरपोल के रेड कॉर्नट नोटिस के आधार पर रॉयल ओमान पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। वर्तमान में उसे ओमान की राजधानी मस्कट स्थित उच्च-सुरक्षा वाले अल खौद हिरासत केंद्र में रखा गया है।
फर्जी पासपोर्ट का 'खेल' और प्रत्यर्पण में अड़ंगा
भारतीय एजेंसियां चंद्राकर को भारत लाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रही हैं, लेकिन ओमान में उसकी गिरफ्तारी ने एक नया पेच फंसा दिया है। सूत्रों के अनुसार, चंद्राकर को फर्जी इंडोनेशियाई पासपोर्ट रखने के आरोप में ओमान पुलिस ने हिरासत में लिया है। ओमान के कानून के मुताबिक, किसी भी व्यक्ति का प्रत्यर्पण तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक कि वह वहां के स्थानीय मामले (फर्जी पासपोर्ट केस) में सुनवाई और सजा पूरी न कर ले। यह भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है क्योंकि इससे उसे वापस लाने की प्रक्रिया में देरी होने की आशंका है। बहरहाल, ED भारतीय महावाणिज्य दूतावास के जरिए उसे भारत लाने के लिए दस्तावेज भेज चुकी हैं।
भगोड़े की 'ग्लोबल' भागदौड़
चंद्राकर केवल भारत ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कानून से बचने की कोशिश कर रहा था। उसके पास वानुअतु का भी पासपोर्ट है और उसने इसके जरिए ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता लेने की भी नाकाम कोशिश की थी। इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है, जिसे हटवाने के लिए उसने याचिका भी डाली थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। दूसरी तरफ, रायपुर की एक विशेष अदालत ने चंद्राकर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और ED उसे 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित करने की तैयारी में है। अब तक इस मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और करीब 4,336 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त या फ्रीज की जा चुकी हैं।
दुबई की अय्याशी और 200 करोड़ की शादी
सौरभ चंद्राकर वही शख्स है जिसने 2023 में दुबई में 200 करोड़ रुपये की शाही शादी कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। इस शादी में बॉलीवुड की तमाम हस्तियों को प्राइवेट जेट से बुलाया गया था, जिसका खर्च पूरी तरह से 'क्राइम प्रोसीड्स' यानी अपराध की कमाई से निकाला गया था। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मुताबिक, चंद्राकर ने दुबई के बुर्ज खलीफा जैसे प्रीमियम इलाकों में आलीशान विला और अपार्टमेंट खरीदे हैं, जिन्हें अब अटैच कर लिया गया है।
जूस की दुकान से अरबों के काले साम्राज्य तक
सौरभ चंद्राकर छत्तीसगढ़ के भिलाई का निवासी है। शुरुआती दौर में वह कपड़े की दुकान में काम करता था और बाद में उसने जूस का दुकान भी खोला। वर्ष 2019 में वह दुबई चला गया, जहां उसने अपने सहयोगी रवि उप्पल को भी बुला लिया। इसके बाद दोनों ने महादेव ऐप के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी का कारोबार शुरू किया, जो धीरे-धीरे बड़े नेटवर्क में तब्दील हो गया। महादेव ऐप के माध्यम से उनपर क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन जैसे खेलों के अलावा पोकर, तीन पत्ती, वर्चुअल गेम और चुनावी नतीजों तक पर सट्टा लगाए जाने का आरोप है।
2018 में महादेव बुक ऐप का शुभारंभ किया था
जांच एजेंसियों के अनुसार, इस नेटवर्क के जरिए करीब 6,000 करोड़ रुपये के अवैध कारोबार और काले घन को वैध बनाने के आरोपों की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार, वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ के सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और अतुल अग्रवाल ने महादेव बुक ऐप का शुभारंभ किया था। इसके बाद वर्ष 2020 में सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और अतुल अग्रवाल ने हैदराबाद स्थित रेड्डी अन्ना नामक ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म को एक हजार करोड़ रुपए में खरीदा। इसके बाद इस नेटवर्क से जुड़े उपयोगकर्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ी और कारोबार हजारों करोड़ रुपये तक पहुंच गया। वर्ष 2022 में आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय ने इस नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद करीब 6,000 करोड़ रुपये की कथित काले घन को वैध बनाने का मामला सामने आया। मामले की जांच विभिन्न एजेंसियों द्वारा जारी है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
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