पिकअप के सीक्रेट बॉक्स से मिला 4 करोड़ कैश, चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली सफलता; VIDEO
दुर्ग में पुलिस ने एक पिकअप वाहन से चार करोड़ रुपये कैश बरामद किया है।कैश वाहन के अंदर एक सीक्रेट कंपार्टमेंट के अंदर लेकर जाया जा रहा था। पुलिस ने गुप्ता सूचना मिलने पर ये एक्शन लिया है।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पुलिस ने एक पिकअप वाहन से चार करोड़ रुपये कैश बरामद किया है। पुलिस को यह कैश खुर्सीपार थाना क्षेत्र के अंतर्गत वाहन की चेकिंग के दौरान मिला। यह जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शोभराज अग्रवाल ने दी है।
न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में अग्रवाल ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक सफेद पिकअप वाहन में बड़ी मात्रा में कैश लेकर जाया जा रहा है। इसके बाद पुलिस की टीम ने वाहन को रोककर तलाशी ली गई। वाहन में ड्राइवर और एक अन्य शख्स मौजूद था।
कैश बरामदगी कैसे हुई?
पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों व्यक्तियों से पूछताछ कर यह पता लगाया जा रहा है कि कैश का सोर्स क्या है और इसे कहां ले जाया जा रहा था। उन्होंने बताया 'खुर्सीपार थाना क्षेत्र में वाहनों की जांच के दौरान सूचना मिली थी कि एक सफेद पिकअप वाहन में बड़ी मात्रा में कैश ले जाया जा रहा है। गुप्ता सूचना के आधार पर वाहन को रोककर उसकी तलाशी ली गई। वाहन में एक ड्राइवर और एक अन्य शख्स मौजूद था। पूछताछ के दौरान तो गाड़ी खाली लग रही थी, लेकिन जब बारीकी से तलाशी ली गई तो पीछे की तरफ एक अलग से बनाया गया मॉडिफाइड कंपार्टमेंट मिला।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी गई जानकारी
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शोभराज अग्रवाल ने बताया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस मामले से अवगत करवाया दिया गया है। पैसा कहां से आया और उसे कहां ठिकाने लगाए जाना वाला था इसबारे में जो भी जानकारी सामने आएगी उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया है कि जांच अभी शुरुआती स्तर पर है और आगे की पूछताछ अभी जारी है।
उन्होंने कहा 'पिकअप वाहन के मॉडिफाइड कंपार्टमेंट से कुल 4 करोड़ रुपये कैश बरामद किया गया है। कैश कहां से आया और कहां ले जाया जा रहा था इसका पता लगाने के लिए दोनों व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया गया है। कैश कहां से आया और कहां ले जाया जा रहा है था एकबार इसबारे में जो भी जानकारी सामने आएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसी के मुताबिक आगे की कार्रवाई करेगा।
वीडियो भी सामने आया है
पिकअप वाहन से बरामद हुए कैश का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें नोटों के बंडल दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में यह भी दिखाई दे रहा है कि पिकअप के अंदर ही एक सीक्रेट चैंबर बनाया हुआ है।
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