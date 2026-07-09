बुरी ताकतों ने निशाना बनाया है, 'राइस बाबा' ने नोएडा के डॉक्टर से 40 लाख रुपए ठगे; केस दर्ज
'राइस बाबा' के नाम से मशहूर तथाकथित आध्यात्मिक गुरु नरेंद्र नयन शास्त्री पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। नोएडा के एक डॉक्टर ने उन पर 40 लाख रुपए ठगने का आरोप लगाया है। यह बाबा पहले से ही रेप के एक मामले में मध्य प्रदेश की महासमुंद जेल में बंद है।
छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने 'राइस बाबा' के नाम से मशहूर एक तथाकथित आध्यात्मिक गुरु के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नोएडा के एक डॉक्टर ने आरोप लगाया है कि बाबा ने उनके छोटे भाई की रहस्यमयी मौत के बाद उनकी परेशानी का फायदा उठाकर उनसे करीब 40 लाख रुपए ठग लिए। आरोपी नरेंद्र नयन शास्त्री पहले से ही रेप के एक अलग मामले में मध्य प्रदेश की महासमुंद जेल में बंद है। पुलिस अब धोखाधड़ी के इन नए आरोपों की जांच कर रही है।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त 2024 में इंदौर में अपने छोटे भाई की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद डॉ. ऋषभ चौबे रायपुर में 'राइस बाबा'से मिले। तथाकथित धर्मगुरु शास्त्री ने दावा किया कि उनके पास अलौकिक शक्तियां हैं जिनसे मौत के पीछे का सच पता लगाया जा सकता है।
पुलिस ने बताया कि आरोपी ने धीरे-धीरे डॉक्टर का भरोसा जीता और फिर उनसे कहा कि बुरी ताकतों ने उनके परिवार को निशाना बनाया है। उनके बच्चे भी किसी अलौकिक शक्ति के असर में हैं। आरोप है कि शास्त्री ने डॉक्टर को यकीन दिलाया कि परिवार को आने वाले खतरे से बचाने के लिए बड़े धार्मिक अनुष्ठान और पूजा-पाठ जरूरी हैं। इसके चलते कई महीनों तक बार-बार पैसों का लेनदेन हुआ।
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि अक्टूबर 2024 से लेकर 2026 की शुरुआत तक शिकायतकर्ता ने शास्त्री के बैंक खाते में लगभग 20 लाख रुपए ट्रांसफर किए। शास्त्री ने कहा था कि यह पैसा एक लग्जरी गाड़ी खरीदने के लिए चाहिए। डॉक्टर ने यह भी दावा किया कि उन्होंने पूजा-पाठ के लिए नकद में 10 लाख रुपए और दिए। इसके अलावा आरोपी के आने-जाने, रहने-सहने और दूसरे निजी खर्चों पर लगभग 10 लाख रुपए और खर्च किए। इस तरह, कथित धोखाधड़ी की कुल रकम लगभग 40 लाख रुपए हो गई।
धोखाधड़ी का शक होने पर, डॉ. चौबे ने रायपुर के एक थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद शास्त्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जांच करने वाले अधिकारी कथित धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए बैंक ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल रिकॉर्ड और दूसरे सबूतों की जांच कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में 'राइस बाबा' के नाम से मशहूर शास्त्री ने धार्मिक प्रवचनों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के जरिए काफी लोकप्रियता हासिल की थी। उनका दावा था कि वे चावल के दानों और फूलों की मदद से किसी व्यक्ति के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में बता सकते हैं।
माना जा रहा है कि पुलिस धोखाधड़ी के मामले में पूछताछ के लिए उनकी कस्टडी की मांग करेगी। साथ ही, पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इसी तरह अन्य श्रद्धालुओं को भी ठगा गया है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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