रिटायर्ड IAS सरेंडर करने कोर्ट पहुंचे, लेकिन एक वजह से जज ने लौटा दिया; जानिए छत्तीसगढ़ का पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और ईओडब्ल्यू को जांच पूरी करने के लिए तय समय सीमा दी है। जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की डिविजन बेंच ने ईडी को तीन महीने और ईओडब्ल्यू को दो महीने में जांच पूरी करने के निर्देश दिए।

नागरिक आपूर्ति निगम (NAN) घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद रिटायर्ड IAS अफसर आलोक शुक्ला अपने अधिवक्ता के साथ रायपुर स्थित स्पेशल कोर्ट पहुंचे। लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए उन्हें सरेंडर कराने से इनकार कर दिया कि अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद ही सरेंडर करने की बात कही। दो दिन पहले ईडी की टीम ने आलोक शुक्ला के आवास पर तड़के छापा मारा था। इस कार्रवाई में एजेंसी ने कई संदिग्ध दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए। सूत्रों का कहना है कि ये दस्तावेज और डेटा नान घोटाले में नए नाम और कड़ी कार्रवाई के लिए अहम साबित हो सकते हैं।

अधिवक्ता फैजल रिजवी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आलोक शुक्ला ED कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे थे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया नहीं है, जब ऑर्डर आ जाएगा तो आप ऑर्डर के साथ आइए। बता दें कि छत्तीसगढ़ नान घोटाला में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व IAS अनिल टुटेजा और IAS आलोक शुक्ला की अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह की कस्टोडियल और ज्यूडिशियल रिमांड के आदेश भी दिए हैं। जिसके बाद अब इन दोनों अधिकारियों को एक बार की कस्टडी में जाना पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद अब दोनों पूर्व अफसरों को पहले दो सप्ताह ईडी की हिरासत और उसके बाद दो सप्ताह न्यायिक हिरासत में रहना होगा। इसके बाद ही उन्हें जमानत मिल सकेगी।

बता दें कि नान घोटाला फरवरी, 2015 में सामने आया था, जब ACB/EOW ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने वाली नोडल एजेंसी नागरिक आपूर्ति निगम (NAN) के 25 परिसरों पर एक साथ छापे मारे थे। छापे के दौरान कुल 3.64 करोड़ रुपए नकद जब्त किए गए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपियों ने 2015 में दर्ज नान घोटाला मामले और ईडी की जांच को प्रभावित करने की कोशिश की थी। उस समय दोनों अधिकारी महत्वपूर्ण पदों पर तैनात थे। सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के बाद जांच एजेंसियों के लिए आरोपियों की गिरफ्तारी का रास्ता आसान हो गया है। अब जांच एजेंसी बिना किसी कानूनी अड़चन के अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला को गिरफ्तार कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और ईओडब्ल्यू को जांच पूरी करने के लिए तय समय सीमा दी है। जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की डिविजन बेंच ने ईडी को तीन महीने और ईओडब्ल्यू को दो महीने में जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि लंबित मामलों का निपटारा समय पर होना चाहिए।इससे पहले आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने इस घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा और रायपुर के कारोबारी अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया था। दोनों से हुई लंबी पूछताछ के बाद ईडी को कई महत्वपूर्ण इनपुट मिले थे।