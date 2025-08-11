छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण विवाद, हिंदू संगठनों के हंगामे के बीच 3 थानों की पुलिस पहुंची; 3 लोग हिरासत में

छत्तीसगढ़ में प्रार्थना सभा की आड़ में पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने के आरोपों के बीच विवाद हो गया। हिंदू संगठनों ने एक मकान पर धावा बोल दिया, जहां करीब 30–35 लोग मौजूद थे। विवाद बढ़ता देख 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने एक महिला समेत तीन लोगों को हिरासत में लिया है।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सरस्वती नगर थाना क्षेत्र के कुकुर बेड़ा में रविवार सुबह धर्मांतरण को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। आरोप है कि एक मकान में प्रार्थना सभा की आड़ में पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। सूचना मिलने पर मोहल्लेवासियों ने हिंदू संगठनों को मौके पर बुलाया। वहां पहुंचने पर करीब 30-35 लोग मौजूद थे। विवाद बढ़ा तो सरस्वती नगर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक महिला समेत तीन लोगों को हिरासत में लिया।

तीनों को थाने लाए जाने पर भी तनाव कम नहीं हुआ। आरोप है कि सरस्वती नगर थाना परिसर में ही कुछ लोगों ने हिरासत में लिए गए युवकों की पिटाई कर दी। पुलिस ने बीच-बचाव कर उन्हें भीड़ से छुड़ाया। हिंदू संगठनों का कहना है कि उन्होंने मारपीट नहीं की, बल्कि युवक भागने की कोशिश कर रहे थे तो मोहल्लेवासियों ने उन्हें रोका। उनका आरोप है कि इष्ट देवताओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं और पैसों का लालच देकर मतांतरण कराया जा रहा था।