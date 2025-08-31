religion change program busted in chhattisgarh 65 persons in custody छत्तीसगढ़ में चंगाई सभा के नाम पर धर्मांतरण का खेल, पुलिस की बड़ी कार्रवाई; 65 लोग हिरासत में, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़religion change program busted in chhattisgarh 65 persons in custody

छत्तीसगढ़ में एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। चंगाई सभा के नाम पर चल रहे इस खेल में पुलिस ने 65 लोगों को हिरासत में लिया है। इसमें 30 महिलाएं और 35 पुरुष शामिल हैं। पुलिस को मौके पर धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया करते हुए लोग मिले।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, वार्ता, बलरामपुरSun, 31 Aug 2025 08:25 PM
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के सामरी थाना क्षेत्र के इदरीपाठ गांव में रविवार को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। कथित चंगाई सभा के नाम पर चल रहे धर्मांतरण कार्यक्रम पर छापेमारी के दौरान 65 लोगों को हिरासत में लिया गया। ग्रामीणों की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने सभा को बीच में ही रोकते हुए यहां मौजूद स्थानीय लोगों को हिरासत में लिया है।

स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक, सभा में करीब 30 महिलाएं और 35 पुरुष मौजूद थे। पुलिस को मौके पर धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया करते हुए लोग मिले हैं। कथित चंगाई सभा, प्रार्थना आदि कामों में लगे लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है।

स्थानीय पत्रकारों के मुताबिक इस क्षेत्र में लंबे समय से इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं। कई बार शिकायतें भी की गई हैं। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

विदित हो कि बलरामपुर जिले के दूरदराज इलाकों में धर्मांतरण की घटनाओं को लेकर पुलिस पहले भी कार्रवाई करती रही है।

Chhattisgarh News

