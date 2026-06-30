लॉन्ग टर्म लिविइन में रहकर शादी से इनकार करना रेप नहीं; छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फैसला
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा कि दोनों लंबे समय तक लिवइन में थे ऐसे में ये माना जा सकता है कि दोनों की सहमति से शारीरिक संबंध बने।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 29 जून को कहा कि जब दो बालिग लोग लंबे समय से लिव-इन रिलेशनशिप में हों, तो कानून यह मानकर चलता है कि उनके बीच शारीरिक संबंध आपसी सहमति से बने थे, और बाद में पुरुष का महिला से शादी करने से इनकार करना रेप नहीं माना जाएगा। जस्टिस संजय एस. अग्रवाल और जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि लिव इन में रह रहा कपल भले ही शादी करना चाहता हो लेकिन केवल इच्छा से ये साबित नहीं होता कि उनके बीच शारीरिक संबंध शादी के वादे की वजह से बने थे।
कोर्ट ने कहा, लॉन्ग टर्म लिव इन रिलेशनशिप के मामले में ये माना जा स सकता है कि सबकुछ दोनों की मर्जी से हुआ और वे इसके नतीजों से वाकिफ भी थे। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों को कोर्ट को सिर्फ किताबी या सीमित नजरिए से नहीं देखना चाहिए बल्कि उस रिश्ते की अवधि को भी ध्यान में रखना चाहिए ताकी ये पता लगाया जा सके कि इसके दोनों की सहमति थी।
आरोपी को बरी करने के आदेश को दी थी चुनौती
दरअसल कोर्ट महिला की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उसने रेप और अप्राकृतिक यौन संबंध के आरोपी शख्स को बरी किए जाने के आदेश को चुनौती दी थी। भिलाई नगर निगम में प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम करने वाली 40 साल की महिला ने बताया था कि वह 2019 में रायपुर में एमबीए कोर्स के दौरान आरोपी से मिली थी। इसके बाद वह दो साल तक साथ रहे। आरोपी ने उससे शादी का वादा किया था। इस दौरान दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बने। पीड़िता ने आरोप लगाया कि एमबीए खत्म होने के बाद आऱोपी ने शादी की बात से बचना शुरू कर दिया। लड़के ने कहा कि उसके माता-पिता शादी के लिए नहीं मान रहे क्योंकि वह उम्र में उससे बड़ी है, तलाकशुदा है और ईसाई है। महिला का आऱोप है कि 28 नवंबर 2021 को जब वह फिर शादी की बात करने केलिए आरोपी के घर गई तो उसने उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए।
अलग धर्म से होने के बावजूद बनाए संबंध
दिसंबर 2022 में आईपीसी की धारा 376 (रेप) और 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) के तहत FIR दर्ज की गई थी। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को बरी दिया। इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने देखा कि सुनवाई के दौरान महिला ने स्वीकार किया था कि वह 30 लाख रुपए में इस विवाद को सुलझाने के लिए तैयार थी। आरोपी ने समझौते के तहत 15 लाख का चेक भी दिया था लेकिन फिर समझौता ना बन पाने के कारण चेक बीच में रोक दिया गया। कोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि दोनों अपनी परिवार की सहमति से शादी करने की बात पर राजी हुए थे। कोर्ट ने उसके भाई के बयान भी गौर किया जिसमें उसने बताया कि अगल धर्म से होने के बावजूद दोनों के बीच संबंध इसलिए बना क्योंकि दोनों प्यार में थे। इन सब चीजों को देखते हुए हाई कोर्ट निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।
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अदिति शर्मा
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