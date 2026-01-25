Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़red terror defeated by indian forces first time 41 chhattisgarh villages to celebrate r day
दहशत थी जहां अब वहां अमन की बयार, बस्तर के 41 गांवों में पहली बार लहराएगा तिरंगा

दहशत थी जहां अब वहां अमन की बयार, बस्तर के 41 गांवों में पहली बार लहराएगा तिरंगा

संक्षेप:

छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में जहां कभी नक्सलियों की दहशत हुआ करती थी अब उन इलाकों में अमन की बयार बह रही है। बस्तर रीजन के 41 गांवों में इस साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर पहली बार तिरंगा फहराया जाएगा। 

Jan 25, 2026 09:16 pm ISTKrishna Bihari Singh भाषा, रायपुर
share Share
Follow Us on

छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र जिसे कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था अब पूरे रीजन में बदलाव की बयार बह चली है। इस साल बस्तर रीजन के 41 गांवों में इस साल गणतंत्र दिवस पर पहली बार तिरंगा फहराया जाएगा जो लाल आतंक पर जीत और विकास का बड़ा संकेत है। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) सुंदरराज पी. ने बताया कि इन 41 गांवों में से 13 बीजापुर, 18 नारायणपुर और 10 सुकमा जिले में स्थित हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

41 गांवों में पहली बार फहराया जाएगा तिरंगा

बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी. ने बताया कि इस साल बस्तर रीजन में नक्सलियों के प्रभाव से मुक्त हुए 41 गांवों में पहली बार गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराया जाएगा। यह कदम लाल आतंक के खिलाफ लड़ाई में मिली बड़ी विजय को दिखाता है। यह इस क्षेत्र में अमन और विकास की नई शुरुआत का प्रतीक है। इन गांवों में से 18 नारायणपुर में, 13 बीजापुर में और 10 सुकमा जिले में स्थित हैं।

दशकों से राष्ट्रीय कार्यक्रमों से दूर थे ये गांव

पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी. ने बताया कि बस्तर संभाग के 41 गांवों में पहली बार 76वां गणतंत्र दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया जाएगा। ये गांव कई दशकों से ऐसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों से दूर थे लेकिन अब वे देश की लोकतांत्रिक और संवैधानिक परंपराओं से जुड़ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में इन इलाकों में सुरक्षा कैंप स्थापित होने से स्थानीय लोगों के मन में प्रशासन के प्रति विश्वास और अपनेपन की भावना पैदा हुई है।

दहशत की जगह अमन और विकास की बयार

सुंदरराज पी. ने कहा कि सुरक्षा बलों की मेहनत और स्थानीय लोगों की मदद से इलाके में बड़ा सकारात्मक बदलाव आया है। पिछले साल जिन 13 गांवों ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था अब उन गांवों सहित कुल 54 गांवों में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। आईजी ने यह भी बताया कि अबूझमाड़ जैसे इलाकों में बड़े नक्सलियों के खात्मे से लाल आतंक का प्रभाव काफी कम हो गया है। अब क्षेत्र में दहशत की जगह अमन और विकास की बयार बह रही है।

ये भी पढ़ें:छत्तीसगढ़ के कोरबा में मकान में चल रहा था गंदा काम; पकड़े गए 5 युवक और 5 महिलाएं
ये भी पढ़ें:छत्तीसगढ़ में भी मौसम लेगा करवट; बारिश का अलर्ट, किन जिलों में बरसेंगे मेघ?
ये भी पढ़ें:दिल्ली में मौसम होगा तूफानी; वज्रपात और बारिश की चेतावनी, 40 की स्पीड वाली हवाएं

छत्तीसगढ़ में इन जगहों पर कार्यक्रम

सुंदरराज पी. ने कहा कि सुरक्षा कैंप नियाद नेल्लनार योजना के जरिए आदिवासियों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाना सुनिश्चित कर रहे हैं। वहीं एक अन्य अधिकारी ने बताया कि 76वें गणतंत्र दिवस पर पर राज्यपाल रामेन डेका रायपुर के पुलिस परेड मैदान में झंडा फहराएंगे और गार्ड ऑफ ऑनर लेंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय बिलासपुर जिले में तिरंगा फहराएंगे जबकि उपमुख्यमंत्री अरुण साव बस्तर और विजय शर्मा सरगुजा जिले के कार्यक्रमों में शामिल होंगे।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।