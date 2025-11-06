स्पीड कम करो, रुको…; छत्तीसगढ़ में पैसेंजर ट्रेन के लोको पायलट ने एक नहीं 3 सिग्नल तोड़े!

संक्षेप: शुरुआती तौर पर यह सामने आया है कि पैसेंजर ट्रेन के लोको पायलट ने एक नहीं बल्कि कम से कम तीन बार सिग्नल को अनदेखा किया, जिसकी वजह से यह लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मंगलवार को हुए ट्रेन हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई तो 20 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। कोरबा से बिलासुपर जा रही MEMU (मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट) ने रास्ते में कैसे मालगाड़ी को टक्कर मार दी इसको लेकर कई सवाल कायम है। गतौरा रेलवे स्टेशन के पास हुए हादसे को लेकर एक उच्च स्तरीय जांच चल रही है। इस बीच शुरुआती तौर पर यह सामने आया है कि पैसेंजर ट्रेन के लोको पायलट ने एक नहीं बल्कि कम से कम तीन बार सिग्नल को अनदेखा किया, जिसकी वजह से यह लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि MEMU पैसेंजर ट्रेन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई।

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में शुरुआती जांच में निकले कुछ तथ्यों को सूत्रों के हवाले से बताया गया है। इसमें बताया गया है कि पैसेंजर ट्रेन के लोको पायलट ने पहले पीले और फिर लाल सिग्नल को नजरअंदाज कर दिया। शुरुआती जांच के मुताबिक MEMU ट्रेन जब गतौरा रेलवे स्टेशन से निकली तो इसकी स्पीड 76 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि लोको पायलट ने पहले 'डबल येलो' और फिर 'सिंगल येलो' सिग्नल को नजरअंदाज कर दिया। इन दोनों सिग्नल का संकेत होता है कि स्पीड को कम कर दी जाए।

जांचकर्ताओं ने यह भी कहा है कि टक्कर से कुछ देर पहले रेड सिग्नल भी दिया गया था, लेकिन ट्रेन नहीं रोकी गई। जिस समय मालगाड़ी से इसकी टक्कर हुई, स्पीड करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। एक और अहम जानकारी यह सामने आई है कि MEMU ट्रेन के लोको पायलट विद्यासागर को एक महीने पहले ही प्रमोट करके पैसेंजर ट्रेन चलाने की जिम्मेदारी दी गई थी। लोको पायलट की अनुभवहीनता को भी हादसे के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है।