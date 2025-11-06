Hindustan Hindi News
स्पीड कम करो, रुको…; छत्तीसगढ़ में पैसेंजर ट्रेन के लोको पायलट ने एक नहीं 3 सिग्नल तोड़े!

संक्षेप: शुरुआती तौर पर यह सामने आया है कि पैसेंजर ट्रेन के लोको पायलट ने एक नहीं बल्कि कम से कम तीन बार सिग्नल को अनदेखा किया, जिसकी वजह से यह लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई।

Thu, 6 Nov 2025 02:00 PMSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, बिलासपुर
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मंगलवार को हुए ट्रेन हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई तो 20 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। कोरबा से बिलासुपर जा रही MEMU (मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट) ने रास्ते में कैसे मालगाड़ी को टक्कर मार दी इसको लेकर कई सवाल कायम है। गतौरा रेलवे स्टेशन के पास हुए हादसे को लेकर एक उच्च स्तरीय जांच चल रही है। इस बीच शुरुआती तौर पर यह सामने आया है कि पैसेंजर ट्रेन के लोको पायलट ने एक नहीं बल्कि कम से कम तीन बार सिग्नल को अनदेखा किया, जिसकी वजह से यह लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि MEMU पैसेंजर ट्रेन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई।

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में शुरुआती जांच में निकले कुछ तथ्यों को सूत्रों के हवाले से बताया गया है। इसमें बताया गया है कि पैसेंजर ट्रेन के लोको पायलट ने पहले पीले और फिर लाल सिग्नल को नजरअंदाज कर दिया। शुरुआती जांच के मुताबिक MEMU ट्रेन जब गतौरा रेलवे स्टेशन से निकली तो इसकी स्पीड 76 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि लोको पायलट ने पहले 'डबल येलो' और फिर 'सिंगल येलो' सिग्नल को नजरअंदाज कर दिया। इन दोनों सिग्नल का संकेत होता है कि स्पीड को कम कर दी जाए।

जांचकर्ताओं ने यह भी कहा है कि टक्कर से कुछ देर पहले रेड सिग्नल भी दिया गया था, लेकिन ट्रेन नहीं रोकी गई। जिस समय मालगाड़ी से इसकी टक्कर हुई, स्पीड करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। एक और अहम जानकारी यह सामने आई है कि MEMU ट्रेन के लोको पायलट विद्यासागर को एक महीने पहले ही प्रमोट करके पैसेंजर ट्रेन चलाने की जिम्मेदारी दी गई थी। लोको पायलट की अनुभवहीनता को भी हादसे के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है।

माना जा रहा है कि पटरियों के घुमावदार हिस्से पर उन्होंने दूसरे लाइन पर मौजूद सिग्नल को अपनी ट्रेन के लिए समझ लिया हो, और यही घातक गलतफहमी टक्कर का कारण बनी। दुर्घटना में विद्यासागर की मृत्यु हो गई, जबकि सहायक लोको पायलटों में से एक रश्मि राज गंभीर रूप से घायल हो गई हैं और अस्पताल में जीवन के लिए संघर्ष कर रही हैं। गुरुवार को औपचारिक जांच शुरू हो गई है, और इसकी विस्तृत रिपोर्ट कुछ दिनों में प्रस्तुत की जाएगी। रेल सुरक्षा आयुक्त (CRS) बृजेश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय टीम ने बिलासपुर डीआरएम कार्यालय में जांच शुरू की। टीम ने दुर्घटना से जुड़े 19 रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों से पूछताछ की।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
