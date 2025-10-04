Ravana in government too, BJP MLA statement sparks new controversy in Chhattisgarh 'सरकार में भी हैं रावण', छत्तीसगढ़ में भाजपा की महिला विधायक के दिए बयान से गरमाई राजनीति, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
विपक्षी दलों ने महिला विधायक के दिए इस बयान को सरकार पर एक प्रहार बताया है और मांग की है कि सत्तारूढ़ दल को इसकी स्पष्ट व्याख्या करनी चाहिए। जबकि कई लोगों का मानना है कि यह बयान सत्ता पक्ष के भीतर मौजूद असंतोष का इशारा है।

Sourabh Jain वार्ता, रायपुर, छत्तीसगढ़Sat, 4 Oct 2025 06:52 PM
'सरकार में भी हैं रावण', छत्तीसगढ़ में भाजपा की महिला विधायक के दिए बयान से गरमाई राजनीति

छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की एक महिला विधायक द्वारा अपनी ही सरकार को लेकर दिए एक बयान से वहां का राजनीतिक माहौल बदल गया है और राजनीतिक गलियारों में गर्मागर्म बहस शुरू हो गई है। यह बयान भरतपुर के सोनहत से विधायक रेणुका सिंह ने हाल ही में विजयादशमी पर्व के मौके पर रावण दहन के कार्यक्रम के दौरान मंच से बोलते हुए दिया। उन्होंने कहा, 'घर में भी रावण है, मन में भी रावण है, सरकार में भी रावण है और समाज में भी रावण रहते हैं, लेकिन रावण के अंत का संकल्प लेना पड़ता है।'

सत्ताधारी दल की महिला विधायक के दिए बयान को लेकर विपक्षी कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई है और उसने इसे मुद्दा बनाते हुए विधायक से पूछा है कि सरकार में रावण कौन है? इस बारे में शेयर की एक सोशल मीडिया पोस्ट में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने रेणुका सिंह के बयान पर कहा, 'भाजपा की वरिष्ठ नेत्री पूर्व केंद्रीय मंत्री विधायक रेणुका सिंह जी स्वीकार रहीं हैं कि सरकार में भी रावण है। रेणुका जी यह नहीं बता रहीं कि सरकार में रावण कौन है? स्वयं मुखिया रावण है या ओपी चौधरी, विजय शर्मा, अरुण साव…। आख़िर कौन है छत्तीसगढ़ सरकार में 14 सिर वाला रावण?'

हालांकि विवाद होने पर रेणुका सिंह ने अपने उस बयान पर सफाई भी दी और उसे एक सामान्य भाव से कहा गया बयान बताया। उन्होंने कहा कि,'यह एक प्रतीकात्मक बयान था। जिसका उद्देश्य यह बताना था कि जिस प्रकार राम और रावण का संघर्ष बाहर नहीं बल्कि हर व्यक्ति के भीतर चलता है। ठीक वैसे ही अच्छाई और बुराई की लड़ाई समाज तथा शासन के हर स्तर पर मौजूद रहती है।'

वैसे जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी रेणुका के इस बयान को मुद्दा बना रही है, वहीं दूसरी तरफ अपने इस बयान को लेकर उन्हें वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व उप-मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का समर्थन मिला है। सिंहदेव ने एक वीडियो बयान जारी करते हुए महिला विधायक के बयान को सही बताया और कहा, 'रेणुका सिंह ने जो कहा, वह उस परिप्रेक्ष्य में एकदम सही है। अच्छाई और बुराई का संघर्ष हर व्यक्ति के अंदर चलता रहता है तथा यह हर जगह विद्यमान है- चाहे वह शासन हो या समाज। उन्होंने जो बात कही, वह इसी दार्शनिक सत्य को दर्शाती है।'

विपक्षी दलों ने इस बयान को सरकार पर एक प्रहार बताया है और मांग की है कि सत्तारूढ़ दल को इसकी स्पष्ट व्याख्या करनी चाहिए। उधर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान सत्ता पक्ष के भीतर मौजूद असंतोष की ओर इशारा कर रहा है जबकि समर्थक इसे एक सार्वभौमिक तथा दार्शनिक सच्चाई का प्रतीक मान रहे हैं।

Chhattisgarh News

