छत्तीसगढ़ में पार्षद के बेटे पर बलात्कार का मामला दर्ज, शादी का झांसा देकर की वारदात; आरोपी फरार

शिकायत दर्ज होते ही कोतरारोड थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आतिश चौहान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उसके निवास स्थान पर दबिश दी, लेकिन वह वहां से फरार हो गया।

Sourabh Jain वार्ता, रायगढ़, छत्तीसगढ़Fri, 12 Sep 2025 10:13 PM
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ शहर के कोतरारोड थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। रायगढ़ नगर निगम के वार्ड क्रमांक 37 के पार्षद रमेश द्वितीया के मंझले बेटे आतिश चौहान पर दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, जबकि आरोपी फिलहाल फरार है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने अपनी लिखित शिकायत में बताया कि आरोपी युवक ने प्रेम-प्रसंग के दौरान लंबे समय तक शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब भी विवाह की बात उठी, आरोपी लगातार टालमटोल करता रहा। पीड़िता का आरोप है कि युवक का उद्देश्य केवल धोखा देना था।

शिकायत दर्ज होते ही कोतरारोड थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आतिश चौहान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उसके निवास स्थान पर दबिश दी, लेकिन वह वहां से फरार हो गया।

फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। इस घटना ने शहरभर में राजनीतिक और सामाजिक हलचल मचा दी है।

Chhattisgarh News

