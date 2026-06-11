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रायपुर जा रही इंडिगो की फ्लाइट नागपुर डायवर्ट की गई, छत्तीसगढ़ के कई बड़े नेता विमान में थे सवार

Sourabh Jain पीटीआई, रायपुर, छत्तीसगढ़
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मौसम विभाग ने गुरुवार रात को प्रदेश के करीब 19 जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। जिसके बाद रायपुर में देर रात को मौसम बिगड़ गया।

रायपुर जा रही इंडिगो की फ्लाइट नागपुर डायवर्ट की गई, छत्तीसगढ़ के कई बड़े नेता विमान में थे सवार

दिल्ली से रायपुर जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट को खराब मौसम के कारण गुरुवार रात को नागपुर डायवर्ट कर दिया गया। इस फ्लाइट में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और कई अन्य नेता सवार थे।

इंडिगो की फ्लाइट 6E-5138 को रात करीब 9 बजे रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर उतरना था। इस बारे में जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री साव के ऑफिस के एक कर्मचारी ने बताया कि बिगड़े मौसम, तेज हवाओं और बारिश जैसे खराब मौसम की वजह से रायपुर में फ्लाइट ऑपरेशन पर असर पड़ा है, जिसके बाद इसे नागपुर डायवर्ट कर दिया गया।

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फ्लाइट नागपुर में सुरक्षित उतरी और बाद में रात करीब 10:40 बजे वहां से रवाना हुई। उन्होंने बताया कि विमान के रात 11:15 बजे के कुछ देर बाद रायपुर पहुंचने की उम्मीद है। कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने बताया कि फ्लाइट में सवार यात्रियों में बघेल और बैज भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि विमान में भाजपा और कांग्रेस के कई अन्य नेता भी यात्रा कर रहे थे।

बता दें कि गुरुवार शाम को रायपुर में मौसम अचानक बदल गया और दिन भर की भीषण गर्मी के बाद तेज हवाओं, आंधी और बारिश ने शहर में हवाई सेवाओं को प्रभावित किया। इसके अलावा मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए प्रदेश के 17 जिलों के लिए तेज बारिश व तूफानी हवाएं (50-60 KMPH) चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

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इस दौरान विभाग ने प्रदेश के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, सरगुजा, जशपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, सक्ती, खैरागढ़-छुईखदान-सक्ती, बेमेतरा, रायपुर, बलौदाबाजा-भाटापारा, सारंगढ़-बिलाईगढ़, राजनांदगांव और बालोद जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य हिस्सों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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