'आजादी के बाद वक्फ की तरह सनातन बोर्ड बनता तो'… मंदिरों में गबन पर बोले आध्यात्मिक गुरु देवकीनंदन ठाकुर
राम मंदिर में कथित चंदा चोरी का मामला इन दिनों लगातार चर्चा में है। इस बीच आध्यात्मिक गुरु देवकीनंदन ठाकुर ने एकबार फिर वक्फ बोर्ड की तरह ही सनातन बोर्ड की मांग कर डाली है।
आध्यात्मिक गुरु देवकीनंदन ठाकुर ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीते तीन दिनों से श्रीमद्भागवत कथा और सनातन पर उपदेश दे रहे हैं। उनका यह कार्यक्रम बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में चल रहा है। इस बीच मंदिरों में कथित गबन के हाल के घटनाक्रमों पर भी देवकीनंदन ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह वक्फ बोर्ड है उसी तरह सनातन बोर्ड भी होना चाहिए।
मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा ‘अगर हम सिर्फ मंदिरों की चोरी देखेंगे तो हम लोग सनातन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अन्य जगहों पर भी चोरी होती हैं। मंदिरों में जो हाल में चोरी हुई हैं मैंने एक स्पष्ट बात कही है कि आजादी के बाद से सरकारों द्वारा मंदिरों के धन का दुरुपयोग किया गया है। अगर आजादी के बाद से जैसे वक्फ बोर्ड बना था वैसे सनातन बोर्ड जाता जिसमें चार शंकराचार्य पांच वैष्णवाचार्य और अन्य धार्मिक नेता होते और उस धन का सदुपयोग गरीब भाई बहनों, मॉर्डन गुरुकुलम, गो-सेवा के लिए किया जाता तो आज मेरा भारत निश्चित विश्वगुरु बना चुका होता अगर आजादी के बाद से ऐसा होता। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम सबकी नजर पैसों पर रहती है और जिनकी नजर पैसे पर रहती है वो तो फिर पैसे की चोरी भी करेंगे हड़पेंगे भी और लेकर भी जाएंगे।’
'पैसों के अभाव में धर्म परिवर्तन'
उन्होंने आगे कहा ‘हम इस समय रायपुर में हैं और कितने आदिवासी भाई बहन और भी कितने लोग हैं जो कि धन के अभाव में धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। क्यों नहीं हम नकी सेवा मंदिरों के धन से कर सकते हैं? सनातन बोर्ड ही एक उचित व्यवस्था है जो संतों और धर्माचार्य का काम है वो उन्हें सौंपिए। और जब धर्माचार्यों को समाज की सेवा में लगा दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि चोरी भी रुक जाएगी और सनातन बोर्ड से सनातन आगे भी बढ़ेगा।’
पहले भी उठा चुके हैं सनातन बोर्ड की मांग
आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं जब गुरु देवकीनंदन ठाकुर ने सनानत बोर्ड की मां की है। वे पहले भी कई मौकों पर यह मांग कर चुके हैं। ये मांग वे ऐसे समय पर कर रहे हैं जब राम मंदिर ट्रस्ट और की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला सामने आने के बाद से ही मंदिर में दान चढ़ावा की व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। विशेष जांच दल (एसआईटी) मामले की जांच कर रहा है। जांच के बीच राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया था।
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