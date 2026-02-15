Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

रायपुर: रेप के आरोपी ने जेल से छूटते ही किया शिकायकर्ता महिला का कत्ल, खुद भी लगाई फांसी

Feb 15, 2026 06:53 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, रायपुर
share Share
Follow Us on

पुलिस के मुताबिक, महिला ने पहले एक मामला दर्ज कराया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि लखन ने शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था और वह हाल ही में जमानत पर बाहर आया था।

रायपुर: रेप के आरोपी ने जेल से छूटते ही किया शिकायकर्ता महिला का कत्ल, खुद भी लगाई फांसी

रायपुर में 57 वर्षीय रेप के आरोपी ने जमानत पर बाहर आकर कथित तौर पर शिकायतकर्ता महिला को मौत के घाट उतारा और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने शुक्रवार को बालोद जिले में एक आंगनबाड़ी केंद्र में इस हत्याकांड को अंजाम दिया।

पुलिस के मुताबिक आरोपी जब आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचा तो बच्चे खाना खा रहे थे, इसके बाद आरोपी ने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और फिर धारधार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर 54 वर्षीय महिला को मौत के घाट उतार दिया। हमले के दौरान उसने सिर, गले, सीने, चेहरे पर वार किए। वहीं ग्रामीण और पुलिस जब तक कमरे में पहुंचे महिला का शव जमीन पर खून से लथपथ पड़ा था जबकि आरोपी ने पंखे से लटकर आत्महत्या कर ली थी।

पुलिस के मुताबिक, महिला ने आरोपी के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि लखन ने शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था और वह हाल ही में जमानत पर बाहर आया था।

शादीशुदा थे दोनों, पति की हो गई थी मौत

आपको बता दें कि दोनों ग्राम फरदफोड़ के रहने वाले थे। दरअसल महिला के पति की 15 साल पहले मौत हो गई थी। महिला के दो बच्चे भी हैं। वहीं आरोपी भी शादीशुदा था और उसके भी दो बच्चे हैं। बताया जा रहा है कि महिला के पति की मौत के बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। आरोपी का अक्सर महिला के घर पर आना-जाना लगा रहता था। वहीं महिला के बेटे को आरोपी का घर पर आना सही नहीं लगता था।

ये भी पढ़ें:रायपुर: नक्सलवाद पर अमित शाह की हाईलेवल बैठक, CM भी थे मौजूद; डेडलाइन नजदीक
ये भी पढ़ें:रायपुर में 5.42 लाख मतदाताओं पर संकट, नहीं सुधरी गड़बड़ी तो कट सकता है नाम
ये भी पढ़ें:9 साल की बच्ची से किया रेप, आरोपी के घर पर चलेगा बुलडोजर; निगम ने भेजा नोटिस

13 जनवरी को पुलिस के पास पहुंची थी महिला

महिला ने इस दौरान 13 जनवरी को भाई के घर जाने से पहले आरोपी के खिलाफ पुलिस में रेप केस का दर्ज करवाया था। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आरोपी को पकड़कर जेल में डाल दिया लेकिन इसके बाद जब उसे जमानत मिली तो हत्या को अंजाम दिया। मामले पर देवरी थाना प्रभारी राकेश ठाकुर ने कहा कि घटनाक्रम और हत्या के कारणों की जांच की जा रही है।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
Rape Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;