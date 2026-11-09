20 साल जेल या युद्ध; रूस में नौकरी के लिए गए शख्स को सेना में धकेलने की कोशिश, परिवार का आरोप
पिता ने टिकेश्वर साहू की रिहाई और भारत वापसी के लिए मदद की गुहार लगाई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा है कि वे इस मामले की जांच कर रहे हैं।
रायपुर से रूस नौकरी करने गए एक शख्स को 'झूठे' ड्रग केस में फंसा कर हिरासत में रखने और फिर युद्ध में लड़ने के लिए जबरन रूसी आर्मी में शामिल करना का मामला सामने आया है। यह गंभीर आरोप शख्स के परिवार ने लगाए हैं। छत्तीसगढ़ में बीते महीने भी इसी तरह का एक मामला सामने आया था जिसमें बिलाससुपर के 21 वर्षीय शख्स को कथित तौर पर रूस में हिरासत में लेने और युद्ध में हिस्सा लेने का दबाव बनाया गया था। मालूम हो कि रूस और युक्रेन एक दूसरे के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं।
ताजा मामले में शख्स के पिता रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल ने अपने बेटे टिकेश्वर साहू (38) के मामले को मुख्यमंत्री कार्यालय और अन्य विभाग के सामने रखा है। पिता ने टिकेश्वर साहू की रिहाई और भारत वापसी के लिए मदद की गुहार लगाई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा है कि वे इस मामले की जांच कर रहे हैं।
टिकेश्वर की पत्नी ने क्या-क्या बताया?
टिकेश्वर की पत्नी मनोरमा साहू ने हाल में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके पति को रूस के वोल्गोग्राद में हिरासत में रखा गया है। पत्र में मनोरमा ने उनकी भारत वापसी के लिए मदद की गुहार लगाई है।
8 सितंबर को गए थे रूस
पत्र में मनोरमा ने लिखा है कि टिकेश्वर 8 सितंबर 2026 को टूरिस्ट वीजा पर रूस गए थे और फिर 16 सितंबर के बाद से उनसे संपर्क नहीं हो पाया। बाद में परिवार को पता चला कि रूस की पुलिस ने उन्हें गंभीर आपराधिक मामले (ड्रग्स) में गिरफ्तार किया है।
टिकेश्वर की पत्नी ने पत्र में लिखा ‘हमारे परिवार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं जिससे पता चले कि टिकेश्वर ड्रग्स से जुड़ी किसी भी एक्टिविटी में शामिल थे। उनकी गिरफ्तारी और इस मामले की निष्पक्षता पर शक है।’
परिवार का और क्या-क्या आरोप
परिवार का कहना है कि उन्हें जानकारी मिली है कि टिकेश्वर को जान से मारने की धमकी और करीब 20 साल की जेल की सजा देने का डर दिखाया जा रहा है। इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि उन्हें रूसी सेना में शामिल होने और युद्ध में हिस्सा लेने के लिए कहा जा रहा है। परिवार ने रूस में एक प्राइवेट वकील को मामला सौंपा है। पत्र में बताया गया है कि इसके बावजूद टिकेश्वर की सुरक्षा और कानूनी अधिकारों को लेकर परिवार चिंतित है।
रायपुर में पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि महिला की ओर से शिकायत मिली है और आगे की जरूरी कार्रवाई के लिए पुलिस अधिकारियों और राज्य के गृह विभाग को जानकारी दे दी गई है।
मनोरमा की बहन निधि साहू ने बताया है कि टिकेश्वर रायपुर में एक कंपनी में सेल्स और मार्केटिंग की जॉब कर रहे थे। उन्होंने परिवार को बताया था कि उन्हें रूस में नौकरी का ऑफर मिला और जॉब देने वाली कंपनी ने यह भी कहा था कि यात्रा के सभी इंतजाम उनकी तरफ से कर दिए जाएंगे। वह टूरिस्ट वीजा पर गए थे। कंपनी ने वादा किया था कि बाद में इसे वर्क वीजा में तब्दील करवा दिया जाएगा।
लगातार वीडियो कॉल करते थे फिर एकदम से बंद
10 सितंबर को वोल्गोग्राद पहुंचे और वीडियो कॉल के जरिए अपने परिवार से लगातार बातचीत कर रहे थे। हालांकि 16 सितंबर के बाद से परिवार से संपर्क करना बंद कर दिया। फिर 22 सितंबर को उन्होंने अचानक से परिवार को वीडियो कॉल किया और रोते हुए बताया कि उसे ड्रग तस्करी के एक झूठे मामले में फंसाया गया है।
इसके बाद परिवार ने रिश्तेदारों और रूस में अपने परिचितों के जरिए मदद मांगी। इसके बाद एक वकील का इंतजाम किया गया। शुरुआत में महिला वकील को उससे नहीं मिलने दिया जा रहा और फिर आखिरकार वे 22 या 23 अक्टूबर को टिकेश्वर से मिल पाईं जिसके बाद परिवार को मालूम चला कि उसकी तबीयत बिगड़ गई है। निधि साहू ने बताया कि टिकेश्वर को थायरॉयड, हाई ब्लड प्रेशर, गैस्ट्रिक की समस्या है।
20 साल सजा की धमकी का आरोप
परिवार के मुताबिक टिकेश्वर ने वकील को बताया कि रूसी पुलिस उसे 15-50 साल जेल की सजा की धमकी दे रही है और उसपर रूसी सेना में शामिल होने के लिए दबाव डाला जा रहा है। निधि साहू ने बताया कि उन्हें पता चला है कि कई विदेशी नागरिकों को इसी तरह से हिरासत में लिया गया था और उनपर रूसी सेना में शामिल होने के लिए दबाव डाला गया था।
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