मौत से खिलवाड़! पेट्रोल भरवा रहा था दोस्त, लाइटर से बाइक की टंकी में ही लगा दी आग; ऐसे टला बड़ा हादसा

Feb 20, 2026 04:42 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, रायपुर
बताया जा रहा है कि उसके दोस्त ने सिगरेट न पीने के लिए कहा। सिगरेट पीने के लेकर स्टाफ से बहस के दौरान ही आरोपी ने अचानक अपने हाथ में मौजूद लाइटर से आग लगा दी।

रायपुर के बिरगांव इलाके में पेट्रोल पंप पर एक शख्स को जब वहां मौजूद स्टाफ ने सिगरेट पीने से मना किया तो वह भड़क उठा और कथित तौर पर लाइटर से नोजल पाइप पर ही आग लगा दी। देखते ही देखते बाइक की टंकी और नोजल पाइप पर आग फैलने लगी। इस दौरान बाइक पर बैठा शख्स और कर्मचारी किसी तरह आग से दूर भागे। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है।

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दो दोस्त एक बाइक पर सवार होकर पेट्रोल भरवाने आते हैं। इस दौरान एक दोस्त बाइक से उतर जाता है और सिगरेट पीने लगता है। वहीं बाइक पर बैठा दोस्त पेट्रोल भरवा रहा होता है। बताया जा रहा है कि उसके दोस्त ने सिगरेट न पीने के लिए कहा। सिगरेट पीने के लेकर स्टाफ से बहस के दौरान ही आरोपी ने अचानक अपने हाथ में मौजूद लाइटर से आग लगा दी।

सूझबूझ और फुर्ती ने टाला बड़ा हादसा

आग को तेजी से फैलता देख पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने तुरंत कार्रवाई की और आग बुझाने वाले उपकरणों का इस्तेमाल कर आग को फैलने से रोका। कर्मचारी की सूझबूझ और फुर्ती ने आग को मशीनों और पास खड़े वाहनों तक पहुंचने से पहले ही उसे बुझा दिया। वहीं आग लगाने के बाद आरोपी थोड़ी देर वहीं खड़े होकर देखता रहा, जब आग की लपटें उस तक पहुंची तो वह मौके से फरार हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि आग की लपटें आरोपित युवकों पर भी गिरी थीं। गनीमत रही की पंपकर्मी ने आग को फैलने से समय पर ही रोक लिया वरना आग पूरे पेट्रोल पंप को अपनी चपेट में ले सकती थी और भारी नुकसान हो सकता था।

गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी

इस घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। पेट्रोल पंप पर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की बाइक और लाइटर को भी जब्त कर लिया गया है। आरोपियों के खिलाफ थाना उरला में भारतीय न्याय संहिता की धारा 53/26, 326(6), 287, 125 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मालूम हो कि पेट्रोल पंप पर सिगरेट जलाना और स्मोक करना पूरी तरह से बैन होता है।

