संभल जाएं खनन माफिया! जुर्माना बढ़ा, नियम हुए कड़े; साय सरकार का सख्त एक्शन
छत्तीसगढ़ में अवैध-खनन पर अब भारी जुर्माना लगेगा। खनन माफिया पर सरकार का जीरो टॉलरेंस के तहत एक्शन लेगी। अब कम से कम 25 हजार पेनल्टी तय कर दी गई है। मंत्री परिषद् की मंजूरी के बाद नियम लागू भी कर दिए गए हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार ने अवैध खनन, ट्रांसपोर्ट और भंडारण पर सख्ती बढ़ाते हुए गौण खनिज नियमों में व्यापक संशोधन किया है। मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद लागू किए गए नए नियमों के तहत जुर्माने की राशि बढ़ाने के साथ-साथ वाहनों की रिहाई और खनन संचालन से जुड़े प्रावधानों को भी कड़ा किया गया है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में किए गए इन बदलावों का उद्देश्य अवैध खनन पर रोक लगाना, राजस्व बढ़ाना और खनिज संसाधनों के वैज्ञानिक और पारदर्शी इस्तेमाल को सुनिश्चित करना बताया गया है।
अवैध ट्रांसपोर्ट पर भारी जुर्माना
नए नियमों के तहत अब किसी भी मामले में समझौता राशि 25 हजार रुपये से कम नहीं होगी। अवैध खनिज ट्रांसपोर्ट के मामलों में प्रति टन 2 हजार रुपये की दर से कंपाउंडिंग फीस देनी होगी, जबकि अवैध रूप से ले जाए जा रहे खनिज का पूरा मूल्य अलग से वसूला जाएगा। सरकार के अनुसार, यदि कोई वाहन 35 टन खनिज का अवैध परिवहन करता है तो उसे 70 हजार रुपये का कंपाउंडिंग फीस देनी होगी। ट्रैक्टर से अवैध रेत ट्रांसपोर्ट करने पर भी न्यूनतम 25 हजार रुपये जुर्माना और रेत का मूल्य देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सरकार ने जब्त वाहनों की रिहाई के नियम भी सख्त कर दिए हैं। अब वाहन, मशीन या उपकरण की सुपुर्दगी से पहले संबंधित न्यायालय में वाहन श्रेणी के अनुसार 50 हजार रुपये से 3 लाख रुपये तक की सुरक्षा राशि जमा करनी होगी।
खनन और राजस्व व्यवस्था में बदलाव
सरकार ने शासकीय निर्माण कार्यों के लिए उत्खनन क्षेत्र की सीमा एक हेक्टेयर से बढ़ाकर दो हेक्टेयर कर दी है। उत्खनन लाइसेंस की अवधि भी दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दी गई है। खनिजों के वैज्ञानिक तरीके से खोज और उससे जुड़े काम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य खनिज अन्वेषण न्यास-2025 की स्थापना की गई है। अब गौण खनिजों से प्राप्त रॉयल्टी का दो प्रतिशत इस न्यास में जमा होगा, जिससे हर वर्ष करीब 5.25 करोड़ रुपये अतिरिक्त प्राप्त होने का अनुमान है।
खनन पट्टों के लिए क्या व्यवस्था?
सरकार ने खनन पट्टों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया है और कंस्ट्रक्शन से जुड़े विभागों में रॉयल्टी, डीएमएफ, पर्यावरण सेस और अधोसंरचना सेस की कटौती के लिए एक समान व्यवस्था लागू की है। करीब 30 वर्षों बाद खदानों के डेड रेंट की दरों में भी वृद्धि की गई है। सरकार का मानना है कि इससे केवल सक्रिय और गंभीर पट्टाधारी ही खदान संचालन जारी रखेंगे तथा बंद पड़ी खदानें दोबारा नीलामी के लिए उपलब्ध हो सकेंगी।
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