काम की बात: छत्तीसगढ़ में 20.50 लाख उपभोक्ताओं पर बिजली बिल बकाया, डेडलाइन के बाद सख्त कार्रवाई की तैयारी
छत्तीसगढ़ में 20.50 लाख उपभोक्ताओं पर 2,421 करोड़ का बिजली बिल बकाया है। मुख्यमंत्री समाधान योजना के बावजूद वसूली धीमी है। डेडलाइन खत्म होने के बाद ऐसे उपभोक्ताओं पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है।
छत्तीसगढ़ में बिजली बिल की बकाया राशि की वसूली विद्युत वितरण कंपनी के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। प्रदेश के करीब 20.50 लाख आम उपभोक्ताओं पर लगभग 2,421 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है। बकायादारों को आर्थिक राहत देने और राजस्व वसूली में तेजी लाने के उद्देश्य से शुरू की गई 'मुख्यमंत्री समाधान योजना' के तहत करोड़ों रुपये की छूट दिए जाने के बावजूद भुगतान की स्थिति संतोषजनक नहीं है। सात लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं ने अब तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है।
विभाग से शनिवार को प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री समाधान योजना के अंतर्गत कुल 20.50 लाख पात्र उपभोक्ताओं में से 13.54 लाख उपभोक्ताओं को राहत दी जा चुकी है। योजना के तहत अब तक कुल 797 करोड़ रुपये की राशि माफ की गई है। इसमें 352 करोड़ रुपये मूल राशि और 445 करोड़ रुपये सरचार्ज शामिल है। इतनी बड़ी वित्तीय राहत मिलने के बावजूद योजना के जरिए अब तक सिर्फ 125.67 करोड़ रुपये की वसूली हो सकी है।
सरचार्ज में छूट देकर
विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक, ‘मुख्यमंत्री समाधान योजना’ के माध्यम से बकायादार उपभोक्ताओं को सरचार्ज में छूट देकर लंबित बिजली बिलों के भुगतान के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। योजना के प्रति उपभोक्ताओं ने रुचि दिखाते हुए बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन भी कराया है। हालांकि, रजिस्ट्रेशन और छूट का लाभ मिलने के बाद भी बिजली बिल के भुगतान में तेजी देखने को नहीं मिली है।
7 लाख से ज्यादा उपभोक्ता ऐसा जिन्होंने 1 रुपये भी जमा नहीं किया
आंकड़ों के अनुसार, योजना में रजिस्टर्ड सात लाख से ज्यादा उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्होंने अब तक एक रुपया भी जमा नहीं किया है। इससे स्पष्ट है कि बकाया राशि में रियायत दिए जाने के बावजूद विद्युत वितरण कंपनी को राजस्व वसूली के मोर्चे पर अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है।
31 दिसंबर 2026 अंतिम तारीख
इस बीच, विद्युत वितरण कंपनी ने बकायादार उपभोक्ताओं को भुगतान के लिए निर्धारित समयसीमा के भीतर योजना का लाभ उठाने का अवसर दिया है। ‘मुख्यमंत्री समाधान योजना’ की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है। इस अवधि तक उपभोक्ताओं को बकाया राशि जमा करने के लिए लगातार जागरूक किया जाएगा।
सख्त कार्रवाई की तैयारी
कंपनी की ओर से निर्धारित समयसीमा खत्म होने के बाद बकाया भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इसके अंतर्गत बिजली कनेक्शन डिस्कनेक्ट करने के साथ विशेष वसूली अभियान चलाने की योजना है। ऐसे में बकायादार उपभोक्ताओं के पास 31 दिसंबर 2026 तक ‘मुख्यमंत्री समाधान योजना’ के अंतर्गत उपलब्ध रियायतों का लाभ उठाकर लंबित बिजली बिलों का भुगतान करने का अवसर है। वहीं, विद्युत वितरण कंपनी के सामने तय अवधि में अधिकतम बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित करने की चुनौती बनी हुई है।
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