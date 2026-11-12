छत्तीसगढ़ में बढ़ने लगी सर्दी, अंबिकापुर सबसे ठंडा; अगले पांच दिन कोई खास बदलाव?
छत्तीसगढ़ में अब ठंड का असर बढ़ने लगा है। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री तक पहुंच गया है। अगले पांच दिनों तक प्रदेश के न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा।
छत्तीसगढ़ में शुष्क मौसम के बीच रात के तापमान में आई गिरावट से ठंड का असर बढ़ने लगा है। विशेषकर प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में सुबह और शाम सर्दी महसूस की जा रही है। राज्य में अंबिकापुर सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं दुर्ग में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
मौसम विभाग से गुरुवार को मिली जानकारी के अनुसार, प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है और आगामी पांच दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव होने का अनुमान नहीं है। हालांकि, सुबह और रात के समय ठंड का असर बना रहेगा। सरगुजा संभाग में तापमान गिरने के कारण लोगों ने ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया है।
गर्म कपड़े पहनकर घरों से बाहर निकल रहे
प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में शाम होते ही सर्दी का असर बढ़ने लगा है। लोग गर्म कपड़े पहनकर घरों से बाहर निकल रहे हैं। राजधानी रायपुर में भी मौसम में आए बदलाव के साथ गर्म कपड़ों की दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही बढ़ने लगी है। शहर के बाजारों में सर्दियों के कपड़ों की बिक्री के लिए दुकानें सज गई हैं।
रायपुर में कैसा रहा बुधवार का मौसम?
राजधानी रायपुर में बुधवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान सामान्य से 0.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.1 डिग्री कम रहा। इससे रात और सुबह के समय हल्की ठंड महसूस की जा रही है।
रायपुर में आज कैसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, आज रायपुर में आसमान साफ रहने का अनुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।
अन्य प्रमुख शहरों में क्या हाल
प्रदेश के प्रमुख शहरों के तापमान की बात करें तो अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने के साथ यह राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। दूसरी ओर दुर्ग में अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सर्वाधिक रहा।
खगोलीय समय के अनुसार, आज रायपुर में सूर्योदय सुबह 6:13 बजे हुआ, जबकि सूर्यास्त शाम 5:24 बजे होगा। वहीं चंद्रोदय सुबह 8:48 बजे हुआ और चंद्रास्त शाम 7:36 बजे होगा।
अगले पांच दिन कोई खास बदलाव?
मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों तक प्रदेश के न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होने का अनुमान जताया है। ऐसे में दिन के समय मौसम सामान्य रहने के बावजूद सुबह और रात में ठंड का असर बने रहने का आसार है।
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