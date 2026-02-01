Hindustan Hindi News
CM Vishnu Deo Sai called the union budget 2026 historic and listed all the benefits
CM विष्णुदेव साय ने बजट को बताया एतिहासिक, गिनाए सभी फायदे

संक्षेप:

Feb 01, 2026 04:08 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, रायपुर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आज बजट 2026-27 पेश किया। यह उनका नौवां बजट है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बजट को एतिहासिक करार देते हुए कहा कि बजट छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में समावेशी विकास सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि ये विकसित भारत की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग के उत्थान के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को इस बजट का सीधा लाभ मिलेगा।

'कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती'

सीएम ने कहा कि 'बजट में किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई जरूरी कदम उठाए गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और आधुनिक तकनीक के जरिए कृषि उत्पादकता बढ़ाने, पशुपालन और डेयरी बिजनेस को बढ़ावा देने की प्लानिंग है। साथ ही महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल के तहत स्थानीय उद्योग और हस्तशिल्प को बढ़ावा देकर ग्रामीणों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे। इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार को लेकर ध्यान दिया गया है। स्टार्टअप, एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग और टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में भी नए अवसर पैदा होंगे। टूरिज्म को बढ़ावा देने से स्थानीय आर्थिक विकास को गति मिलेगी और युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। विदेश यात्रा और विदेशों में पढ़ाई भी पहले की तुलना में सस्ती होगी।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बजट को एतिहासिक बताया।

गंभीर बीमारियों की दवाइयां सस्ती होंगी

उन्होंने कहा है कि ‘बायोफार्मा सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया गया है, जिससे कैंसर, डायबिटीज सहित अन्य गंभीर बीमारियों की दवाइयां सस्ती होंगी। जिला अस्पतालों को अपग्रेड करने, हर जिले में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर खोलने का प्रस्ताव, मेटल हेल्थ और आयुर्वेदिक ईलाज को बढ़ावा देने के साथ-साथ मेडिकल टूरिज्म के लिए राज्यों में पांच रीजनल हब स्थापित होंगे। इससे छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर बेहतर होगा और रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। वहीं लखपति दीदी योजना के विस्तार के जरिए महिलाओं को क्रेडिट-लिंक्ड स्वरोजगार, उद्यमिता और स्थानीय बाजार से जोड़ने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हर जिले में बालिकाओं के लिए छात्रावास निर्माण की घोषणा से उन्हें उच्च शिक्षा में सहायता मिलेगी।’

'कई रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती होंगी'

केंद्रीय बजट पर विष्णुदेव साय आगे कहा है कि 'देश की आर्थिक मजबूती के लिए 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, 20 नए जलमार्ग, बड़े टेक्सटाइल पार्क और 4 राज्यों में खनिज कॉरिडोर की घोषणा की गई है। सेमीकंडक्टर मिशन के लिए 40 हजार करोड़ रुपये के निवेश से औद्योगिक विकास और रोजगार को नई गति मिलेगी। वहीं खेलो इंडिया मिशन और शिक्षा क्षेत्र में सुधारों से बच्चों और युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे। इनकम टैक्स प्रॉसेस को आसान बनाया गया है और छोटे टैक्सपेयर्स के लिए आसान व्यवस्था की गई है। दवाइयां, कपड़े, जूते, मोबाइल, ईवी बैटरी, सोलर उपकरण, बायोगैस-सीएनजी सहित कई रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती होंगी, जिससे आम जनता को सीधी राहत मिलेगी।

