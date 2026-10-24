छत्तीसगढ़ में 27 अक्टूबर से फिर बदलेगा मौसम, 28-29 अक्टूबर को भारी बारिश के आसार
छत्तीसगढ़ में 27 अक्टूबर से फिर मौसम करवट लेगा। इसके बाद 28-29 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं अगले तीन दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में एक से तीन डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है।
Chhattisgarh Weather Forecast: छत्तीसगढ़ में अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। इसके बाद 27 अक्टूबर से प्रदेश में बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है। बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहा निम्न दबाव का क्षेत्र मजबूत होकर चक्रवात में बदल सकता है। मौसम विभाग से शनिवार सुबह मिली जानकारी के मुताबिक, 28 और 29 अक्टूबर को प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने का अनुमान है।
इस बीच प्रदेश के तापमान में भी बदलाव देखने को मिलेगा। अगले तीन दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में एक से तीन डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने के आसार हैं। इससे सुबह और रात के समय हल्की ठंड महसूस हो सकती है। फिलहाल प्रदेश में कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जिससे आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिलने की संभावना है।
कहां कितना तापमान?
राजधानी रायपुर में 24 अक्टूबर को मौसम साफ रहने की संभावना है। यहां अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। इससे पहले 23 अक्टूबर को रायपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो सामान्य से 1.8 डिग्री अधिक रहा। वहीं, न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.6 डिग्री कम था।
23 अक्टूबर को कहां कितना था तापमान
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 23 अक्टूबर को प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान रायपुर में 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 13.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो प्रदेश में सबसे कम था।
सुबह और रात की ठंड में बढ़ोतरी की संभावना
आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में संभावित गिरावट से सुबह और रात की ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं, बंगाल की खाड़ी में बन रहे वेदर सिस्टम के असर से अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने का अनुमान है।
हल्की ठंड महसूस होने लगी
सरगुजा और बस्तर संभाग सहित ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय हल्की ठंड महसूस होने लगी है। रात के तापमान में गिरावट से मौसम में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं, जबकि मैदानी इलाकों में दिन के समय गर्मी का असर बरकरार है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि आने वाले दिनों में सुबह और रात के समय ठंड का प्रभाव बढ़ने के आसार हैं।
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