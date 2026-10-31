छत्तीसगढ़ में तूफान 'अर्नब' का असर घटा, पर अब भी बारिश और गरज-चमक के साथ बिजली गिरने का खतरा
छत्तीसगढ़ में तूफान 'अर्नब' का असर कम होने लगा है। इस बीच तापमान में बढ़ोतरी के आसार है। वहीं बारिश से धान की फसल को नुकसान हुआ है।
छत्तीसगढ़ में तूफान 'अर्नब' का प्रभाव अब कमजोर पड़ने लगा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोत्तरी की संभावना जताई है। हालांकि, राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश और गरज-चमक के साथ बिजली गिरने का खतरा अभी बना हुआ है। दूसरी ओर, लगातार हुई बारिश से धान की खेती करने वाले किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विशेषकर बेमेतरा जिले में कटाई के लिए तैयार फसल को नुकसान पहुंचने की खबरें सामने आई हैं।
मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई। उत्तरी छत्तीसगढ़ और उससे सटे मध्य प्रदेश के ऊपर कम दबाव का एरिया एक्टिव है, जिसके असर से राज्य में बारिश की गतिविधियां बनी हुई हैं। इसके अलावा दक्षिणी अंडमान सागर और अंडमान-निकोबार के आसपास भी एक अन्य कम दबाव का क्षेत्र विकसित हुआ है।
बारिश की संभावना जताई गई है
मौसम विभाग ने शनिवार को प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान एक-दो जगहों पर गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। अगले दो दिनों के बाद भी प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बिजली गिरने की आशंका बनी रह सकती है।
इस बीच, बेमेतरा जिले में पिछले दो दिनों से जारी बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में कटाई के लिए तैयार धान की फसल भीग गई है, जबकि कई स्थानों पर तेज हवा और बारिश के वजह से खड़ी फसल जमीन पर गिर गई है। खेतों में जलभराव और बहुत ज्यादा नमी के चलते धान की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है।
फसल को भारी नुकसान की आशंका
प्रभावित किसान ओम वर्मा के मुताबिक, उनकी 25 से 30 प्रतिशत फसल खराब हो चुकी है। बारिश जारी रही तो नुकसान 50 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। खेतों में पानी जमा होने से धान के दानों के काले पड़ने, सड़ने और अंकुरित होने का खतरा बढ़ गया है। प्रभावित किसानों ने प्रशासन से फसल नुकसान का सर्वे कराकर उचित मुआवजा उपलब्ध कराने की मांग की है।
बादल छाए रहने का अनुमान जताया गया है
राजधानी रायपुर में शनिवार को आसमान में बादल छाए रहने और एक-दो बार बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। मौसम विभाग ने यहां अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई है।
शुक्रवार को कैसा था मौसम?
इससे पहले शुक्रवार को रायपुर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.9 डिग्री कम रहा। वहीं, न्यूनतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.2 डिग्री ज्यादा था।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, तूफान का असर कम होने के साथ आगामी दो दिनों में दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, स्थानीय स्तर पर वर्षा और आकाशीय बिजली की संभावना को देखते हुए सतर्कता जरूरी है।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग