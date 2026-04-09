छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामला, जमानत के बाद हुई सौम्या चौरसिया और केके श्रीवास्तव की रिहाई
EOW ने स्पष्ट किया है कि मामले में अन्य शासकीय, अशासकीय एवं राजनीतिक व्यक्तियों, साथ ही संबंधित संस्थाओं और कंपनियों की जांच जारी है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे भी पूरक चालान न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे।
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने बुधवार को रायपुर की विशेष अदालत में 1500 पन्नों का आठवां पूरक चालान प्रस्तुत किया है। इसी के साथ मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव रही सौम्या चौरसिया और तांत्रिक कृष्ण कुमार (केके) श्रीवास्तव को जमानत के आधार पर रिहाई मिल गई है।
जानकारी के अनुसार, सौम्या चौरसिया को एक महीने पूर्व उच्च न्यायालय से सशर्त जमानत मिली थी। अदालत ने निर्देश दिया था कि संबंधित प्रकरण में चालान पेश किए जाने के दिन उनकी रिहाई सुनिश्चित की जाए। आज पूरक चालान दाखिल होने के बाद उनकी रिहाई की प्रक्रिया पूरी की गई।
EOW ने पेश किया पूरक चालान
EOW द्वारा प्रस्तुत पूरक चालान में घोटाले से जुड़े दस्तावेज, वित्तीय लेन-देन और विभिन्न आरोपियों की भूमिकाओं का विस्तृत उल्लेख किया गया है। जांच एजेंसी अब तक इस मामले में 51 आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत कर चुकी है।
अवैध धन का प्रबंधन करने में थी डडसेना का रोल
जांच में देवेंद्र डडसेना की भूमिका को अवैध धन के प्रबंधन और लेन देन से जुड़ा बताया गया है। EOW के अनुसार, डडसेना ने विभिन्न स्रोतों से प्राप्त राशि को सुरक्षित रखने और निर्देशानुसार आगे प्रेषित करने में सक्रिय भूमिका निभाई, जिससे कथित सिंडिकेट को सहयोग मिला।
सौम्य चौरसिया पर शासकीय पद के दुरुपयोग का आरोप
जमानत पर रिहा हुए दोनों आरोपियों में से सौम्या चौरसिया पर आरोप है कि उन्होंने अपने शासकीय पद का दुरुपयोग करते हुए कथित सिंडिकेट को संरक्षण, समन्वय और प्रशासनिक सहायता प्रदान की, जिससे शासन को राजस्व की हानि हुई। वहीं कृष्ण कुमार (केके) श्रीवास्तव पर आरोप है कि उन्होंने अवैध उगाही तंत्र के तहत नकदी के संग्रहण, परिवहन, प्रबंधन और निवेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एजेंसी का दावा है कि दोनों ने अपने प्रभाव का उपयोग कर अवैध आर्थिक लाभ अर्जित किया।
कोर्ट में विचाराधीन मामले में पर बोलने से बचे श्रीवस्तव
जेल से रिहा होने के बाद केके श्रीवास्तव ने मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि उनके विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से व्यक्तिगत संबंध रहे हैं, लेकिन वे किसी दल से जुड़े नहीं हैं। धार्मिक आचरण को लेकर उन्होंने कहा कि पूजा-पाठ करना गलत नहीं है और उन्हें किसी कार्रवाई की चिंता नहीं है।
EOW ने स्पष्ट किया है कि मामले में अन्य शासकीय, अशासकीय एवं राजनीतिक व्यक्तियों, साथ ही संबंधित संस्थाओं और कंपनियों की जांच जारी है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे भी पूरक चालान न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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