छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी ठंड, अगले तीन दिन 1 से 3 डिग्री तक गिर सकता है तापमान; अंबिकापुर सबसे ठंडा
छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ने वाली है। अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में एक से तीन डिग्री गिरावट के आसार हैं। वहीं शनिवार को अंबिकापुर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा।
छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क रहने के बीच न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है।प्रदेश में आने वाले तीन दिनों के दौरान रात का तापमान में एक से तीन डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने का अनुमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, तापमान में गिरावट से सुबह और रात के समय ठंड का असर बढ़ेगा। हालांकि, इसके बाद न्यूनतम तापमान में किसी खास बदलाव के आसार नहीं है।
मौसम विभाग से आज प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, बीते शनिवार को प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान रायपुर और माना में 31.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, अंबिकापुर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 12.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
आसमान साफ रहने का अनुमान
राजधानी रायपुर में शनिवार को अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.9 डिग्री अधिक है। वहीं, न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.6 डिग्री अधिक रहा। मौसम विभाग ने रविवार, 8 नवंबर को राजधानी में आसमान साफ रहने का अनुमान व्यक्त किया है। इस दौरान अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।
अन्य जगहों पर कितना तापमान?
प्रदेश के विभिन्न शहरों में दर्ज न्यूनतम तापमान के आंकड़ों पर नजर डालें तो अंबिकापुर में 12.1 डिग्री सेल्सियस के बाद पेंड्रारोड में 14.8 डिग्री, दुर्ग में 15.8 डिग्री, बिलासपुर में 16.8 डिग्री और माना में 17.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं, जगदलपुर में न्यूनतम तापमान 19.3 डिग्री सेल्सियस रहा।
रात के तापमान में गिरावट जारी
प्रदेश में नवंबर की शुरुआत से ही रात के तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी है। एक से सात नवंबर के बीच अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 18.3 डिग्री से घटकर 12.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। इस तरह महज एक सप्ताह में यहां तापमान में 6.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई, जो प्रदेश के प्रमुख शहरों में सर्वाधिक है।
इसी अवधि में बिलासपुर के न्यूनतम तापमान में 3.6 डिग्री, माना में 3.2 डिग्री, जगदलपुर में 2.9 डिग्री और दुर्ग में 2.8 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई। राजधानी रायपुर में भी पिछले एक सप्ताह के दौरान रात का तापमान 2.1 डिग्री सेल्सियस नीचे आया है।
1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है पारा
मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में फिलहाल न्यूनतम तापमान में गिरावट का क्रम जारी रहने की संभावना है। आगामी तीन दिनों में पारा 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और गिर सकता है। इसके बाद तापमान में किसी बड़े उतार-चढ़ाव के संकेत नहीं हैं।
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