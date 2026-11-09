छत्तीसगढ़ में अगले दो दिनों में बढ़ेगी ठंड, 1 से 2 डिग्री गिरेगा न्यूनतम तापमान; दुर्ग सबसे गर्म
छत्तीसगढ़ में अगले दो दिनों में ठंड बढ़ेगी। इस दौरान न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। बीते 24 घंटे के दौरान दुर्ग सबसे गर्म रहा है।
छत्तीसगढ़ में शुष्क मौसम के बीच रात के तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक कमी आने की संभावना जताई है। इसके बाद तापमान में किसी विशेष बदलाव के आसार नहीं हैं। फिलहाल प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने रविवार, 8 नवंबर को राजधानी में आसमान साफ रहने का अनुमान जताया था।
मौसम विभाग से सोमवार को मिली जानकारी के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहा और कहीं भी वर्षा दर्ज नहीं की गई। इस दौरान दुर्ग सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं, अंबिकापुर में प्रदेश का सबसे कम न्यूनतम तापमान 12.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
रायपुर में कैसी रही मौसम की स्थिति
राजधानी रायपुर में भी मौसम साफ बना हुआ है। बीते रविवार को यहां अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 9 नवंबर को राजधानी में आसमान साफ रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।
टर्फ बना हुआ है, मगर खास असर नहीं होगा
मौसम विभाग ने बताया कि समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर दक्षिण छत्तीसगढ़ से झारखंड होते हुए उत्तर-पूर्व बिहार तक एक टर्फ बना हुआ है। हालांकि, इस मौसमी प्रणाली का प्रदेश के मौसम पर कोई खास असर पड़ने की संभावना नहीं है।
रात और सुबह के समय ठंड का असर
विभाग के अनुसार, अगले दिन भी प्रदेश में मौसम शुष्क बने रहने का अनुमान है। फिलहाल किसी भी जिले के लिए मौसम संबंधी चेतावनी जारी नहीं की गई है। आगामी 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में संभावित गिरावट के कारण खास तौर पर रात और सुबह के समय ठंड का असर बढ़ सकता है।
शनिवार को कैसा था मौसम?
मौसम विभाग से आज प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, बीते शनिवार को प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान रायपुर और माना में 31.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, अंबिकापुर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 12.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी रायपुर में शनिवार को अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.9 डिग्री अधिक है। वहीं, न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.6 डिग्री अधिक रहा।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग