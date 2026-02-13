2700 नक्सलियों ने छोड़ी बंदूक, एक साल में इतने ढेर; छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM ने गिनाए आंकड़े

डिप्टी सीएम ने ने कहा कि उन्हें उस दिन का इंतजार है जब सरेंडर करने वाले नक्सलियों की संख्या गिरफ्तार हुए नक्सलियों की संख्या को पार कर जाएगी। सरेंडर करने वालों के आधार, राशन और आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है।

छत्तीसगढ़ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय शर्मा ने शुक्रवार को जनवरी 2024 से अबतक राज्य में नक्सलियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी दी। शर्मा के मुताबिक इस दौरान 532 नक्सली मारे गए हैं, 2004 गिरफ्तार हुए हैं और 2,700 ने सरेंडर किया है। उन्होंने कहा कि सरकार 31 मार्च तक नक्सलवाद के खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

नवा रायपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह एवं जेल विभाग के कार्ययोजना की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम ने बताया कि पुनर्वास नीति और सुरक्षा बलों द्वारा लगातार चलाए जा रहे ऑपरेशन ने नक्सलवाद की कमर तोड़ दी है। नक्सलवाद के खिलाफ सरकार का इरादा साफ है और हम पूरी ताकत से काम कर रहे हैं ताकि 31 मार्च, 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो जाए। शर्मा ने कहा कि सुरक्षा बलों ने जनवरी 2024 से अब तक नक्सलियों से लगभग 1,100 हथियार बरामद किए हैं, जिनमें एके-47 राइफल, इंसास राइफल, सेल्फ लोडिंग राइफल, लाइट मशीन गन, मोर्टार और पिस्तौल शामिल हैं।

डिप्टी सीएम को इस दिन का इंतजार शर्मा ने बताया है कि पोलित ब्यूरो और केंद्रीय कमेटी के 6 नक्सली भी मारे गए हैं जबकि दो ने सरेंडर किया है। इस दौरान स्पेशल जोनल कमेटी के 17 सदस्य मार गिराए गए तो सात ने सरेंडर किया वहीं एक को गिरफ्तार किया गया। शर्मा ने कहा कि उन्हें उस दिन का इंतजार है जब सरेंडर करने वाले नक्सलियों की संख्या गिरफ्तार हुए नक्सलियों की संख्या को पार कर जाएगी। सरेंडर करने वालों के आधार, राशन और आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। सरकार का लक्ष्य बस्तर के हर गांव तक विकास पहुंचाना है, जिसमें स्कूल, बिजली, पीने का पानी, अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं।