साय सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा, महतारी वंदन योजना के लिए बजट में 8200 करोड़
छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के दो साल पूरे हो चुके हैं और तीसरे साल के लिए भी महिलाओं के लिए बजट में व्यवस्था कर दी गई है। यानी आने वाले समय में भी महिलाओं को हर महीने रकम बैंक खाते में मिलती रहेगी।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में बजट पेश किया। पिछले साल एक लाख 65 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था। यह विष्णु देव साय सरकार के कार्यकाल का तीसरा और नई विधानसभा में पहला बजट है। बजट में साय सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है।
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने एलान किया है कि महतारी वंदन योजना (Mahtari Vandan Yojana) के लिए के लिए 8200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाली इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये सीधे बैंक खातों में दिए जा रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के दो साल पूरे हो चुके हैं और तीसरे साल के लिए भी महिलाओं के लिए बजट में व्यवस्था कर दी गई है। यानी आने वाले समय में भी महिलाओं को हर महीने रकम बैंक खाते में मिलती रहेगी।
योजना के तहत 30 जनवरी को 24वीं किस्त जारी की गई थी। 68 लाख 39 हजार से ज्यादा पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 641 करोड़ 34 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए थे। यह योजना एक मार्च, 2024 से शुरू की गई थी, 21 वर्ष साल उससे ज्यादा उम्र की विवाहित महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के तहत खातों में पैसा पहुंचाया जाता है।
25वीं किस्त का इंतजार
फिलहाल पात्र महिलाएं अब 25वीं किस्त का इंतजार कर रही हैं। किस्त कब तक जारी होगी इसबारे में फिलहाल जानकारी नहीं है। मगर माना जा रहा है कि जल्द ही किस्त जारी हो सकती है।
