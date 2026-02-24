छत्तीसगढ़ का नया बजट: रानी दुर्गावती योजना होगी शुरू, 18 साल की उम्र में 1.5 लाख देगी सरकार
इस योजना में किन बच्चियों को शामिल किया जाएगा इसबारे में फिलहाल सरकार ने जानकारी साझा नहीं की है। योजना में शामिल होने के लिए पात्रता के क्या नियम होंगे इसकी भी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मंगलवार को बजट पेश किया। चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,72,000 करोड़ रुपये का अनुमानित बजट पेश किया है। विष्णुदेव साय की सरकार का यह तीसरा बजट है। बजट में रानी दुर्गावती योजना का ऐलान किया गया है। बेटियों के जन्म पर ही उन्हें इस योजना से जोड़ा जाएगा, बजट में इसके लिए 15 करोड़ रुपये का एलान किया गया है। इस योजना के तत बच्चियों को 18 साल पूरे होने पर डेढ़ लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री लखपति भ्रमण दीदी योजना भी लागू की जाएगी।
इस योजना में किन बच्चियों को शामिल किया जाएगा इसबारे में फिलहाल सरकार ने जानकारी साझा नहीं की है। योजना में शामिल होने के लिए पात्रता के क्या नियम होंगे इसकी भी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है।
बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार के लिए 2,320 करोड़ का प्रावधान किया गया है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए 120 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है। मिशन वात्सल्य के लिए 80 करोड़ का फंड दिया गया है।
आंगनबाड़ी केंद्रों बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बजट में 42 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में 250 और ग्रामीण क्षेत्रों में 500 नए आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे।
लखपति दीदी की संख्या बढ़ाई जाएगी
वहीं बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने बताया है कि लखपति दीदी की संख्या को भी बढ़ाया जाएगा। वहीं सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण हेतु 2,320 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री लखपति दीदी भ्रमण योजना के लिए 5 करोड़ का बजट रखा गया है। 250 महतारी सदन के निर्माण के लिए 75 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
महतारी वंदन योजना के लिए 8200 करोड़
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने एलान किया है कि महतारी वंदन योजना (Mahtari Vandan Yojana) के लिए महतारी वंदन योजना के लिए 8200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाली इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये सीधे बैंक खातों में दिए जा रहे हैं। बजट के दौरान वित्त मंत्री ने बताया राज्य सरकार ने अबतक इस योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को 14 हजार करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।