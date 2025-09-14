रायपुर में न्यूड पार्टी के आमंत्रण पर बवाल, आयोजक और फॉर्म्स हाउस मालिक समेत 7 लोग गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में न्यूड पार्टी के आयोजन के आमंत्रण को लेकर बवाल मचा हुआ है। भाजपा और कांग्रेस के नेताओं में जुबानी जंग छिड़ी हुई है तो हिन्दूवादी संगठनों में भारी आक्रोश है। इधर दबाव बढ़ता देख पुलिस ने इस पार्टी के आयोजक समेत कुल सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में न्यूड पार्टी के आयोजन के आमंत्रण को लेकर बवाल मचा हुआ है। भाजपा और कांग्रेस के नेताओं में जुबानी जंग छिड़ी हुई है तो हिन्दूवादी संगठनों में भारी आक्रोश है। इधर दबाव बढ़ता देख पुलिस ने इस पार्टी के आयोजक समेत कुल सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

इस संबंध में तेलीबांधा थाने में आईटी एक्ट, अश्लीलता फैलाने सहित कई धाराओं में केस दर्ज कर ली गई है। वहीं इस इवेंट में जिन व्यक्तियों ने अपने बैंक खातों से रकम ट्रांसफर कर अपनी इंट्री करायी है, पुलिस ऐसे व्यक्तियों की भी जांच कर रही है। 21 सितंबर को होने वाले आयोजन के पोस्टर अभी भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल हो रहा है।

मिली जानकारी के अनुसार न्यूड पार्टी के आयोजक संतोष जेवानी और अजय महापात्रा को गिरफ्तार कर​ लिया गया है। यह न्यूड पार्टी एसएस फॉर्म्स हाउस में होनी थी। फॉर्म्स हाउस मालिक संतोष गुप्ता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

संतोष गुप्ता छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के एजिक्यूटिव इंजीनियर के पद से रिटायर हुए हैं। वहीं इनके साथ ही सोशल मीडिया प्रमोटर अवनीश गंगवानी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। डिजिटल प्रमोटर जेम्स बैक, दीपक सिंह और देवेंद्र कुमार भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस तरह से पुलिस ने न्यूड पार्टी मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है।

भाजपा-कांग्रेस में जुबानी जंग बता दें यह कार्यक्रम शनिवार को होने वाला था। सोशल मीडिया पर इसके पोस्टर वायरल हो रहे थे। इसमें न्यूड कपल्स को इन्विटेशन दिया जा रहा था। मामला तूल पकड़ने के बाद कांग्रेस और बीजेपी के लोग एक्टिव हो गए और विरोध शुरू हो गया। पार्टियां एक-दूसरे पर आयोजन कराने के आरोप लगाने लगीं। मामले में विरोध बढ़ने और बड़े नेताओं के बयान आने के बाद पुलिस हरकत में आई।

आयोजकों ने सोशल मीडिया और प्राइवेट ग्रुप्स के जरिए लोगों को आमंत्रित किया था। पार्टी में न्यूड थीम होने की वजह से यह कानून के खिलाफ था। इसकी शिकायत लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक दल पुलिस के पास गया था। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी की योजना बनाई।

पोस्टर सोशल मीडिया में वायरल रायपुर एसएसपी लाल उमेद सिंह ने बताया कि रायपुर के हाइपर क्लब में न्यूड पार्टी और स्ट्रेंजर हाउस पार्टी के पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल होने का पता चला है। इसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई। क्लब ऑपरेटर जेम्स बेक को हिरासत में लिया गया है।

एसएसपी ने कहा कि कुछ और संदेहियों से पूछताछ की जा रही है। मैं खुद मामले की जांच कर रहा हूं। कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही आयोजकों को पकड़ लिया गया। इधर न्यूड पार्टी से जुड़े वीडियो और पोस्टर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ऐसी चर्चा है कि आयोजन से जुड़े लोग सफाई देने एसपी ऑफिस आए थे, जहां से उन्हें उठा लिया गया।