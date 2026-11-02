रायपुर में एप्पल स्टोर से 1.89 करोड़ की चोरी, 173 iPhone ले उड़े चोर; DVR भी गायब
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चोरों ने एक मोबाइल स्टोर को निशाना बनाकर करीब 1.89 करोड़ रुपये के सामान पर हाथ साफ कर दिया। वारदात तेलीबांधा थाना क्षेत्र में मरीन ड्राइव के सामने स्थित iNext मोबाइल स्टोर में हुई।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चोरों ने एक मोबाइल स्टोर को निशाना बनाकर करीब 1.89 करोड़ रुपये के सामान पर हाथ साफ कर दिया। वारदात तेलीबांधा थाना क्षेत्र में मरीन ड्राइव के सामने स्थित iNext मोबाइल स्टोर में हुई। आरोपी दुकान का शटर बीच से मोड़कर अंदर दाखिल हुए और वहां रखे 173 आईफोन समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर फरार हो गए। चोर अपने साथ दुकान में लगा DVR भी ले गए, जिससे पुलिस के लिए सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
सुबह दुकान पहुंचने पर चला चोरी का पता
दुकान संचालक ऋषभ डागा ने पुलिस को बताया कि वह 31 अक्टूबर की रात करीब 10:30 बजे स्टोर बंद करके घर चले गए थे। अगले दिन सुबह करीब 8:30 बजे दुकान के मैनेजर स्वप्नशील सोनी ने उन्हें फोन किया। मैनेजर ने बताया कि दुकान का शटर बीच से मुड़ा हुआ है। यह जानकारी मिलते ही संचालक मौके पर पहुंचे।
दुकान के बाहर लगे दोनों ताले बंद थे, लेकिन अंदर पहुंचने पर अलमारियां और दराज खुली मिलीं। उनमें रखे मोबाइल फोन गायब थे। जांच करने पर पता चला कि अज्ञात चोर दुकान में घुसकर बड़ी मात्रा में मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान ले गए हैं।
173 आईफोन में सबसे ज्यादा iPhone 17
FIR में दर्ज सामान की सूची के मुताबिक, चोर कुल 173 आईफोन लेकर गए हैं। इनमें 132 फोन iPhone 17 मॉडल के हैं। इसके अलावा स्मार्ट वॉच और हेडफोन समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान भी चोरी हुआ है। चोरी गए सामान की कुल कीमत 1,88,97,942 रुपये बताई गई है।
BNS की धाराओं में FIR दर्ज
दुकान संचालक की शिकायत पर तेलीबांधा पुलिस ने 1 नवंबर की रात अज्ञात आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 305 और 331(4) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अब आरोपियों की पहचान और चोरी गए सामान की बरामदगी के लिए जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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