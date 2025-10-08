raipur iiit student created obscene pictures of 36 female students using ai रायपुर IIIT के स्टूडेंट का AI की मदद से गंदा काम, 36 छात्राओं की बनाई अश्लील तस्वीरें, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
रायपुर IIIT के स्टूडेंट का AI की मदद से गंदा काम, 36 छात्राओं की बनाई अश्लील तस्वीरें

रायपुर स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर के एक छात्र द्वारा AI की मदद से 36 छात्राओं की अश्लील तस्वीरें और वीडियो बनाने की घटना सामने आई है। 

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, रायपुरWed, 8 Oct 2025 07:07 PM
छत्तीसगढ़ में रायपुर स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। संस्थान के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर के एक छात्र ने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से संस्थान की 36 छात्राओं की अश्लील तस्वीरें और वीडियो बना लिए। जैसे ही इस घटना का खुलासा हुआ हड़कंप मच गया। आरोपी के लैपटॉप और मोबाइल की जांच में करीब 1000 से ज्यादा फेक तस्वीरें और वीडियो बरामद हुए हैं।

ऐसे खुली पोल

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, छात्र कई महीनों से इस काम को अंजाम दे रहा था। वह सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन से छात्राओं की प्रोफाइल फोटो डाउनलोड कर उन्हें एआई टूल्स से मॉर्फ करता था। इन तस्वीरों को अश्लील रूप देने के बाद वह उन्हें अपने निजी लैपटॉप और क्लाउड सर्वर पर सेव कर रखता था। जब कुछ छात्राओं को इसकी भनक लगी तो उन्होंने प्रबंधन को लिखित शिकायत दी।

छात्र को किया सस्पेंड

शिकायत के बाद संस्थान ने छात्र को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई है। फिलहाल संस्थान ने अभी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। इधर भाजपा और कांग्रेस के बीच इस मसले को लेकर राजनीति शुरू हो गई है।

जांच के लिए एक विशेष समिति गठित

आईआईआईटी के डायरेक्टर 'डॉ. ओम प्रकाश व्यास' ने बताया कि 'महिला स्टाफ को मिली शिकायत के बाद तुरंत कार्रवाई की गई। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं। जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की गई है। यह गंभीर मामला है, इसलिए तकनीकी और नैतिक दोनों स्तर पर जांच जारी है।' IIIT प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि छात्राओं की निजता और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। जांच समिति तकनीकी सबूतों की जांच कर रही है।

रिपोर्ट- संदीप दीवान

Chhattisgarh News

