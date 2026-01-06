हिट एंड रन: BJP विधायक रेणुका सिंह के बेटे पर केस दर्ज, जानें पूरा मामला

संक्षेप: पीड़ित त्रिभुवन सिंह (34) काम खत्म करने के बाद तेलिबांधा स्थित अपने घर लौट रहे थे तभी एक्सीडेंट हुआ। त्रिभुवन पेशे से एक डिस्क जॉकी (डीजे) हैं। टक्कर के बाद आरोपी कथित तौर पर दूसरी कार में बैठकर मौके से फरार हो गया।

पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा भाजपा विधायक के बेटे के खिलाफ रायपुर में हिट एंड रन मामले में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि विधायक के बेटे की कार ने कथित तौर पर एक बाइक सवार को टक्कर मार दी जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया।

आरोपी बलवंत सिंह उर्फ ​​लकी (34) भरतपुर-सोनहट (एसटी) विधानसभा क्षेत्र से विधायक और 2019 से 2023 के बीच जनजातीय मामलों की पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह का बेटा है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना रात करीब 1 बजे सालासर चौक की है। पीड़ित त्रिभुवन सिंह (34) काम खत्म करने के बाद तेलिबांधा स्थित अपने घर लौट रहे थे तभी एक्सीडेंट हुआ। त्रिभुवन पेशे से एक डिस्क जॉकी (डीजे) हैं।

अधिकारी ने बताया कि बलवंत अपने दोस्तों के साथ अरंग की तरफ से तेलिबांधा की ओर जा रहा था, तभी कथित तौर पर उसकी कार ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद आरोपी कथित तौर पर दूसरी कार में बैठकर मौके से फरार हो गया। बलवंत सिंह के खिलाफ तेलीबांधा पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 125(ए) (दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कृत्य) और 281 (लापरवाही से वाहन चलाना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।