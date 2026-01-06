Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़Raipur Hit and run Case filed against BJP MLA Renuka Singh's son
हिट एंड रन: BJP विधायक रेणुका सिंह के बेटे पर केस दर्ज, जानें पूरा मामला

हिट एंड रन: BJP विधायक रेणुका सिंह के बेटे पर केस दर्ज, जानें पूरा मामला

संक्षेप:

पीड़ित त्रिभुवन सिंह (34) काम खत्म करने के बाद तेलिबांधा स्थित अपने घर लौट रहे थे तभी एक्सीडेंट हुआ। त्रिभुवन पेशे से एक डिस्क जॉकी (डीजे) हैं। टक्कर के बाद आरोपी कथित तौर पर दूसरी कार में बैठकर मौके से फरार हो गया।

Jan 06, 2026 01:33 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, रायपुर
share Share
Follow Us on

पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा भाजपा विधायक के बेटे के खिलाफ रायपुर में हिट एंड रन मामले में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि विधायक के बेटे की कार ने कथित तौर पर एक बाइक सवार को टक्कर मार दी जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

आरोपी बलवंत सिंह उर्फ ​​लकी (34) भरतपुर-सोनहट (एसटी) विधानसभा क्षेत्र से विधायक और 2019 से 2023 के बीच जनजातीय मामलों की पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह का बेटा है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना रात करीब 1 बजे सालासर चौक की है। पीड़ित त्रिभुवन सिंह (34) काम खत्म करने के बाद तेलिबांधा स्थित अपने घर लौट रहे थे तभी एक्सीडेंट हुआ। त्रिभुवन पेशे से एक डिस्क जॉकी (डीजे) हैं।

अधिकारी ने बताया कि बलवंत अपने दोस्तों के साथ अरंग की तरफ से तेलिबांधा की ओर जा रहा था, तभी कथित तौर पर उसकी कार ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद आरोपी कथित तौर पर दूसरी कार में बैठकर मौके से फरार हो गया। बलवंत सिंह के खिलाफ तेलीबांधा पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 125(ए) (दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कृत्य) और 281 (लापरवाही से वाहन चलाना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में तेज रफ्तार कार ने 2 राहगीरों को ठोंका, ड्राइवर हुआ फरार; दोनों की मौत
ये भी पढ़ें:कंझावला हिट-एंड रन केस : मृत युवती के परिवार को ₹36 लाख मुआवजा देने के आदेश
ये भी पढ़ें:ग्वालियर में 20 सेकेंड में 3 ट्रकों ने पिता को कुचला, बेटी की सगाई वाले दिन मौत

पुलिस ने बताया कि पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद और भी धाराएं जोड़ी जाएंगी। अधिकारी ने बताया कि आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है और आगे की जांच जारी है। घायल बाइकर को रायपुर के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
Chhatisgarh Road Accident

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।