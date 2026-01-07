रायपुर हिट एंड रन केस में पुलिस का ऐक्शन, BJP विधायक का बेटा गिरफ्तार; जमानत भी मिली

संक्षेप: रायपुर हिट एंड रन केस में पुलिस ने ऐक्शन लिया है। पुलिस ने आरोपी बलवंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक भाजपा विधायक रेणुका सिंह का बेटा है।

छत्तीसगढ़ के रायपुर हिट एंड रन केस में भाजपा विधायक रेणुका सिंह के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने रेणुका सिंह के बेटे बलवंत सिंह को एक युवक को टक्कर मारने के बाद मौके से भागने का आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, बलवंत दो दिनों से फरार चल रहा था। बाद में आरोपी बलवंत सिंह को कोर्ट से जमानत भी मिल गई।

रेणुका सिंह के बेटे बलवंत सिंह उर्फ लक्की सिंह पर बीएनएस की धारा 125(a), 281 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि यह हादसा सोमवार को करीब 1 बजे हुए था। यहां के सालासर चौक पर त्रिभुवन सिंह अपने घर लौट रहे थे, तभी बलवंत की गाड़ी ने त्रिभुवन को टक्कर मारी और वो गिरकर बुरी तरह जख्मी हो गए। त्रिभुवन का अभी भी इलाज चल रहा है।