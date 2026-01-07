Hindustan Hindi News
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़raipur hit and run case bj mmla son arrested by police
रायपुर हिट एंड रन केस में पुलिस का ऐक्शन, BJP विधायक का बेटा गिरफ्तार; जमानत भी मिली

रायपुर हिट एंड रन केस में पुलिस का ऐक्शन, BJP विधायक का बेटा गिरफ्तार; जमानत भी मिली

संक्षेप:

रायपुर हिट एंड रन केस में पुलिस ने ऐक्शन लिया है। पुलिस ने आरोपी बलवंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक भाजपा विधायक रेणुका सिंह का बेटा है।

Jan 07, 2026 10:54 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रायपुर
छत्तीसगढ़ के रायपुर हिट एंड रन केस में भाजपा विधायक रेणुका सिंह के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने रेणुका सिंह के बेटे बलवंत सिंह को एक युवक को टक्कर मारने के बाद मौके से भागने का आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, बलवंत दो दिनों से फरार चल रहा था। बाद में आरोपी बलवंत सिंह को कोर्ट से जमानत भी मिल गई।

रेणुका सिंह के बेटे बलवंत सिंह उर्फ लक्की सिंह पर बीएनएस की धारा 125(a), 281 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि यह हादसा सोमवार को करीब 1 बजे हुए था। यहां के सालासर चौक पर त्रिभुवन सिंह अपने घर लौट रहे थे, तभी बलवंत की गाड़ी ने त्रिभुवन को टक्कर मारी और वो गिरकर बुरी तरह जख्मी हो गए। त्रिभुवन का अभी भी इलाज चल रहा है।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि बलवंत अपने दोस्तों के साथ अरंग की तरफ से तेलीबांधा की ओर जा रहा था। इस दौरान उसकी गाड़ी ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद आरोपी बलवंत दूसरी कार में बैठकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि हादसे वाली जगह पर सीसीटीवी चेक किया गया, लेकिन वहां लगा कैमरा पिछले 36 घंटे से खराब चल रहा था। पुलिस ने बताया कि घायल बाइक सवार को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

