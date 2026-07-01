25 तक पहाड़ा याद करके आओ, कम नंबर वालों को भी भगाया; सरकारी स्कूल में एडमिशन की अनोखी शर्तें

Raipur government school admission chaos: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के शासकीय विद्यालयों को लेकर एक अनोखी चर्चा तेज हो गई है। आरोप है कि यहां के सरकारी स्कूलों में बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। कहीं कहा गया- आपके बच्चे के नंबर कम हैं। कहीं कहा गया- जाओ पहले 2 से 25 तक पहाड़ा याद करके आओ।

Raipur government school admission chaos: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के शासकीय विद्यालयों में कुछ बच्चों के एडमिशन नहीं लेने के आरोप सामने आए हैं। प्रवेश न देने की वजह हैरान करने वाली है। बच्चों के माता-पिता जब स्कूल में दाखिला दिलाने ले गए, तो किसी से कहा गया आपके बच्चे के नौवीं क्लास में नंबर कम आए हैं, किसी से कहा गया आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, तो किसी से कहा गया जाओ 25 तक पहाड़े याद करके आओ। इन आरोपों पर जिला शिक्षा अधिकारी का बयान भी सामने आया है। इसी के साथ निजी स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सीएम को पत्र भी लिखा है। समझिए क्या है पूरा मामला।

स्कूल एसोसिएशन ने सीएम को लिखा पत्र मामले को लेकर निजी स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और स्कूल शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि बोर्ड परीक्षाओं के खराब परिणामों के बाद प्राचार्यों पर की जा रही कार्रवाई का असर अब विद्यार्थियों के प्रवेश पर दिखाई देने लगा है।

जिला शिक्षा अधिकारी ने क्या कहा इस बीच रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी एम.जी. सतीश ने आज स्पष्ट किया कि "अंक के आधार पर प्रवेश नहीं रोका जा सकता। किसी भी स्कूल में ऐसा होता है तो प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। इस तरह के मामले सामने आए हैं तो हम जांच करेंगे। किसी भी बच्चे का दाखिला नहीं रुकेगा।"

नौवीं में कम अंक का हवाला देकर प्रवेश से इंकार प्राप्त जानकारी के अनुसार, शांति नगर निवासी ललिमा ध्रुव अपनी 15 वर्षीय पुत्री चांदनी के साथ पास स्थित पीजी उमाठे शासकीय कन्या विद्यालय में कक्षा 10वीं में प्रवेश के लिए पहुंची थीं। चांदनी ने नौवीं तक निजी विद्यालय में पढ़ाई की थी, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण सरकारी स्कूल में प्रवेश लेना चाहा। आरोप है कि प्राचार्य ने नौवीं में कम अंक आने का हवाला देकर प्रवेश देने से इनकार कर दिया। बाद में परिचित की मदद से डीईओ कार्यालय में शिकायत के बाद जब वे दोबारा स्कूल पहुंचीं तो प्राचार्य ने कथित तौर पर कहा, "उसी के स्कूल में जाओ जिसने भेजा है।"

ललिमा ध्रुव ने बताया कि 10 वर्ष पहले उनके पति की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे घरों में काम कर बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा रही हैं। उनका कहना है कि वह चाहती हैं कि उनकी बेटी पढ़-लिखकर बेहतर भविष्य बनाए।

वह पढ़ती नहीं है, इसलिए एडमिशन नहीं दे सकते इसी प्रकार हेमलता यादव ने आरोप लगाया कि उनकी 16 वर्षीय पुत्री श्वेता यादव को भी कम अंक होने के कारण पास के सरकारी स्कूल में प्रवेश नहीं दिया गया। श्वेता के अनुसार, "प्रिंसिपल ने उनके सामने ही मां और पिता से कहा कि वह उसे एडमिशन नहीं दे सकती क्योंकि वह पढ़ती नहीं है। उसके अंक कम हैं और ऐसे कमजोर बच्चों को वह दाखिला नहीं दे पाएंगे।" हेमलता ने बताया कि आर्थिक तंगी के कारण उनके दो बड़े बच्चों की पढ़ाई पहले ही छूट चुकी है और अब वह चाहती हैं कि कम से कम श्वेता की शिक्षा जारी रहे।

25 तक पहाड़ा याद करो, फिर आना… एक अन्य मामले में गुढ़ियारी स्थित स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल में यशोदा महानंद अपने पुत्र हिमांशु के प्रवेश के लिए पहुंचीं। उनका आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने तत्काल प्रवेश देने के बजाय एक सप्ताह बाद टेस्ट लेने की बात कही। यशोदा के अनुसार, "प्राचार्य ने उनसे कहा है कि एक सप्ताह के भीतर बच्चे को दो से 25 तक पहाड़ा याद कर आने को कहा है। सोमवार को टेस्ट लिया जाएगा और उसमें सफल होने पर ही प्रवेश मिलेगा।"