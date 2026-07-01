25 तक पहाड़ा याद करके आओ, कम नंबर वालों को भी भगाया; सरकारी स्कूल में एडमिशन की अनोखी शर्तें
Raipur government school admission chaos: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के शासकीय विद्यालयों को लेकर एक अनोखी चर्चा तेज हो गई है। आरोप है कि यहां के सरकारी स्कूलों में बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। कहीं कहा गया- आपके बच्चे के नंबर कम हैं। कहीं कहा गया- जाओ पहले 2 से 25 तक पहाड़ा याद करके आओ।
Raipur government school admission chaos: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के शासकीय विद्यालयों में कुछ बच्चों के एडमिशन नहीं लेने के आरोप सामने आए हैं। प्रवेश न देने की वजह हैरान करने वाली है। बच्चों के माता-पिता जब स्कूल में दाखिला दिलाने ले गए, तो किसी से कहा गया आपके बच्चे के नौवीं क्लास में नंबर कम आए हैं, किसी से कहा गया आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, तो किसी से कहा गया जाओ 25 तक पहाड़े याद करके आओ। इन आरोपों पर जिला शिक्षा अधिकारी का बयान भी सामने आया है। इसी के साथ निजी स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सीएम को पत्र भी लिखा है। समझिए क्या है पूरा मामला।
स्कूल एसोसिएशन ने सीएम को लिखा पत्र
मामले को लेकर निजी स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और स्कूल शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि बोर्ड परीक्षाओं के खराब परिणामों के बाद प्राचार्यों पर की जा रही कार्रवाई का असर अब विद्यार्थियों के प्रवेश पर दिखाई देने लगा है।
जिला शिक्षा अधिकारी ने क्या कहा
इस बीच रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी एम.जी. सतीश ने आज स्पष्ट किया कि "अंक के आधार पर प्रवेश नहीं रोका जा सकता। किसी भी स्कूल में ऐसा होता है तो प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। इस तरह के मामले सामने आए हैं तो हम जांच करेंगे। किसी भी बच्चे का दाखिला नहीं रुकेगा।"
नौवीं में कम अंक का हवाला देकर प्रवेश से इंकार
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शांति नगर निवासी ललिमा ध्रुव अपनी 15 वर्षीय पुत्री चांदनी के साथ पास स्थित पीजी उमाठे शासकीय कन्या विद्यालय में कक्षा 10वीं में प्रवेश के लिए पहुंची थीं। चांदनी ने नौवीं तक निजी विद्यालय में पढ़ाई की थी, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण सरकारी स्कूल में प्रवेश लेना चाहा। आरोप है कि प्राचार्य ने नौवीं में कम अंक आने का हवाला देकर प्रवेश देने से इनकार कर दिया। बाद में परिचित की मदद से डीईओ कार्यालय में शिकायत के बाद जब वे दोबारा स्कूल पहुंचीं तो प्राचार्य ने कथित तौर पर कहा, "उसी के स्कूल में जाओ जिसने भेजा है।"
ललिमा ध्रुव ने बताया कि 10 वर्ष पहले उनके पति की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे घरों में काम कर बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा रही हैं। उनका कहना है कि वह चाहती हैं कि उनकी बेटी पढ़-लिखकर बेहतर भविष्य बनाए।
वह पढ़ती नहीं है, इसलिए एडमिशन नहीं दे सकते
इसी प्रकार हेमलता यादव ने आरोप लगाया कि उनकी 16 वर्षीय पुत्री श्वेता यादव को भी कम अंक होने के कारण पास के सरकारी स्कूल में प्रवेश नहीं दिया गया। श्वेता के अनुसार, "प्रिंसिपल ने उनके सामने ही मां और पिता से कहा कि वह उसे एडमिशन नहीं दे सकती क्योंकि वह पढ़ती नहीं है। उसके अंक कम हैं और ऐसे कमजोर बच्चों को वह दाखिला नहीं दे पाएंगे।" हेमलता ने बताया कि आर्थिक तंगी के कारण उनके दो बड़े बच्चों की पढ़ाई पहले ही छूट चुकी है और अब वह चाहती हैं कि कम से कम श्वेता की शिक्षा जारी रहे।
25 तक पहाड़ा याद करो, फिर आना…
एक अन्य मामले में गुढ़ियारी स्थित स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल में यशोदा महानंद अपने पुत्र हिमांशु के प्रवेश के लिए पहुंचीं। उनका आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने तत्काल प्रवेश देने के बजाय एक सप्ताह बाद टेस्ट लेने की बात कही। यशोदा के अनुसार, "प्राचार्य ने उनसे कहा है कि एक सप्ताह के भीतर बच्चे को दो से 25 तक पहाड़ा याद कर आने को कहा है। सोमवार को टेस्ट लिया जाएगा और उसमें सफल होने पर ही प्रवेश मिलेगा।"
यशोदा ने कहा, “यदि बच्चों को पहले से ही सब कुछ सीखना होता तो उन्हें स्कूल भेजने का क्या मतलब है। स्कूल का काम बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन प्रवेश से पहले इस तरह की शर्तें लगाई जा रही हैं।” मामले के सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच कराने और किसी भी पात्र विद्यार्थी का प्रवेश नहीं रुकने देने का आश्वासन दिया है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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