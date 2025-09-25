रायपुर में गांजा तस्करों पर एक्शन, 15 ठिकानों पर गरजा बुलडोजर, 60 गिरफ्तार
पुलिस के मुताबिक आरोपी इन्हीं घरों से बेखौफ होकर नशे के धंधे को चला रहे थे। पुलिस को इलाके में फल-फूल रहे नशे के कारोबार के बारे में जानकारी मिली तो शहर के 40 ठिकानों पर छापामारी की। इन रेड में करीब 60 लोगों को हिरासत में लिया गया है।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस ने गांजा तस्करों के खिलाफ एक्शन लिया है। पुलिस ने नगर निगम के साथ मिलकर तश्करों के 15 ठिकानों पर बुलडोजर चलवा दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी इन्हीं घरों से बेखौफ होकर नशे के धंधे को चला रहे थे। पुलिस को इलाके में फल-फूल रहे नशे के कारोबार के बारे में जानकारी मिली तो शहर के 40 ठिकानों पर छापामारी की। इन रेड में करीब 60 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं।
पुलिस ने बताया कि छापामारी के दौरान पुलिस की सख्ती के चलते कई तस्कर या तो अंडर ग्राउंड हो गए या फिर शहर को छोड़कर फरार हो गए। गांजा की तस्करी करने वालों के ठिकानों पर बुलडोजर चलाने की वजह ये थी- जब आरोपियों के ठिकानों के बारे में निगम से जानकारी मांगी गई तो अतिक्रमण की बात सामने आई। इसके बाद नियमों के तहत इनके अवैध हिस्सों पर बुलडोजर चलाया गया।
भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक खमतराई थाना इलाके के डेरापारा में सबसे ज्यादा गांजा और अवैध शराब की बिक्री की शिकायतें सामने आई थीं। इन इलाकों में कई लोग झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। ये निगम की जमीन पर अवैध कब्जा था, जिसे हटवाने के लिए ये कार्रवाई की गई है। शहर में हुए बुलडोजर एक्शन से गांजा तस्करों और नशे के कारोबार से जुड़े लोगों में खौफ का माहौल है।
