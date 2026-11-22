जेल में बंद कैदी सीख रहे कंप्यूटर, महिला बंदियों ने ली ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग; मगर कहां?
जेल का नाम सुनते ही आमतौर पर कैदियों और सजा की तस्वीर सामने आती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की एक जेल में इन दिनों कुछ अलग ही गतिविधियां चल रही हैं। यहां बंद कैदियों को कंप्यूटर चलाना सिखाया जा रहा है, जबकि महिला बंदी ब्यूटी पार्लर और हेयर ड्रेसिंग की ट्रेनिंग ले रही हैं।
जेल का नाम सुनते ही आमतौर पर कैदियों और सजा की तस्वीर सामने आती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की एक जेल में इन दिनों कुछ अलग ही गतिविधियां चल रही हैं। यहां बंद कैदियों को कंप्यूटर चलाना सिखाया जा रहा है, जबकि महिला बंदी ब्यूटी पार्लर और हेयर ड्रेसिंग की ट्रेनिंग ले रही हैं। मकसद है कि जेल से बाहर निकलने के बाद ये लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें और रोजगार के नए अवसर तलाश सकें। दरअसल, यह पहल रायपुर केंद्रीय जेल में की जा रही है। यहां 70 बंदियों ने अपना कौशल प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। रविवार को सभी को प्रशिक्षण पूरा करने के प्रमाण-पत्र भी दिए गए।
40 पुरुषों ने सीखा कंप्यूटर चलाना, 30 महिलाओं ने ली ब्यूटी ट्रेनिंग
रायपुर केंद्रीय जेल में बंदियों के सुधार और पुनर्वास के लिए 'निश्चय कार्यक्रम' चलाया जा रहा है। इसी के तहत 70 बंदियों को अलग-अलग व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया। इनमें 40 पुरुष और 30 महिला बंदी शामिल हैं। प्रशिक्षण के दौरान 40 पुरुष बंदियों को 'कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट' के माध्यम से कंप्यूटर की शिक्षा दी गई। वहीं, 30 महिला बंदियों को 'असिस्टेंट हेयर ड्रेसर (एडवांस)' पाठ्यक्रम के तहत ब्यूटी पार्लर और हेयर ड्रेसिंग का प्रशिक्षण दिया गया। जेल प्रशासन के मुताबिक, इस प्रशिक्षण का उद्देश्य बंदियों को केवल शिक्षा देना नहीं, बल्कि उन्हें ऐसा हुनर सिखाना भी है जिसका इस्तेमाल वे जेल से रिहा होने के बाद अपनी आजीविका चलाने के लिए कर सकें।
जेल से बाहर निकलने के बाद रोजगार में मिलेगी मदद
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं विभाग के महानिदेशक हिमांशु गुप्ता ने प्रशिक्षण पूरा करने वाले बंदियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि जेलों में बंदियों को शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना सुधारात्मक प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। 'निश्चय कार्यक्रम' का उद्देश्य बंदियों के व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव लाने के साथ उन्हें रिहाई के बाद सम्मानजनक आजीविका के अवसरों से जोड़ना है।
गुप्ता ने कहा कि डिजिटल युग में कंप्यूटर शिक्षा रोजगार और स्वरोजगार का महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है। इससे पुरुष बंदियों की तकनीकी दक्षता, डिजिटल साक्षरता और आत्मविश्वास बढ़ेगा। वहीं, महिला बंदियों को ब्यूटी पार्लर और हेयर ड्रेसिंग का प्रशिक्षण मिलने से वे रिहाई के बाद अपना काम शुरू कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती हैं।
जेलों को सुधार और पुनर्वास का केंद्र बनाने की पहल
कार्यक्रम की अध्यक्षता जन शिक्षण संस्थान रायपुर के अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी ठाकुर राम सिंह ने की। उन्होंने कहा कि शिक्षा और व्यावसायिक कौशल व्यक्ति के जीवन में नई संभावनाएं पैदा करते हैं। प्रशिक्षण प्राप्त बंदी भविष्य में रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों का लाभ उठा सकेंगे।
यह प्रशिक्षण भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के जन शिक्षण संस्थान निदेशालय और छत्तीसगढ़ जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय जेल रायपुर के अधीक्षक योगेश सिंह क्षत्री, जन शिक्षण संस्थान के निदेशक अतुल सिंह और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के छत्तीसगढ़-झारखंड स्टेट एंगेजमेंट ऑफिसर वैभव अग्रवाल भी मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें