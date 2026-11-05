रायपुर में जमीन कारोबारी से 4 करोड़ की वसूली मामले में अनवर ढेबर और कुबेर राठी समेत 6 पर FIR दर्ज
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जमीन के सौदे से जुड़े विवाद को लेकर 62 वर्षीय कारोबारी से चार करोड़ रुपए की कथित मांग करने, मारपीट और परिवार के सदस्यों की हत्या की धमकी देने के मामले में पुलिस ने अनवर ढेबर और कुबेर राठी सहित छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जमीन के सौदे से जुड़े विवाद को लेकर 62 वर्षीय कारोबारी से चार करोड़ रुपए की कथित मांग करने, मारपीट और परिवार के सदस्यों की हत्या की धमकी देने के मामले में पुलिस ने अनवर ढेबर और कुबेर राठी सहित छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
इन 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज
पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, कालीबाड़ी निवासी जमीन कारोबारी बलिराम धरमानी की शिकायत के आधार पर अनवर ढेबर, कुबेर राठी, संदीप अग्रवाल, आसिफ मेमन, नागेंद्र पांडेय और विवेक जोशी उर्फ मोंटी जोशी को आरोपी बनाया गया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि जमीन संबंधी विवाद की आड़ में उनसे चार करोड़ रुपए की मांग की गई तथा रकम नहीं देने पर उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(2), 351(3), 296, 115(2), 61(2) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया है। मामले में कथित आपराधिक साजिश, ब्लैकमेलिंग, मारपीट और धमकी से जुड़े आरोपों की जांच की जा रही है।
विवाद की शुरूआत 2018 के जमीन सौदे से जुड़ी है
प्राथमिकी में दर्ज विवरण के अनुसार, विवाद की शुरुआत वर्ष 2018 में हुए एक जमीन सौदे से जुड़ी है। बलिराम धरमानी ने बोरड परिवार की लाभांडी क्षेत्र में स्थित करीब 2.60 लाख वर्गफुट जमीन का सौदा किया था। इस सौदे के तहत 40 हजार वर्गफुट जमीन की रजिस्ट्री उनके नाम कराई गई थी, जबकि शेष भूमि के लिए एग्रीमेंट किया गया था।
बताया गया है कि बोरड परिवार के सदस्यों के बीच आपसी विवाद उत्पन्न होने के कारण शेष जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। इसी जमीन सौदे से जुड़े विवाद के बीच शिकायतकर्ता ने चार करोड़ रुपए की मांग किए जाने और दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत में नामजद सभी छह व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपों की सत्यता और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका का परीक्षण जांच के दौरान किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें