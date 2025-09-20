छत्तीसगढ़ में फिर बने बारिश के हालात, मौसम विभाग ने 28 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज-यलो अलर्ट

बीते दिन प्रदेश के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में सबसे अधिक 25.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इस दौरान प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में तथा सबसे कम न्यनूतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस दुर्ग में दर्ज किया गया ।

छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां कमजोर होने और सूरज की तपिश बढ़ने से उमस भरी गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हालांकि मौसम विभाग ने एक अच्छी खबर देते हुए प्रदेश के 28 जिलों के लिए ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी किया है। यहां बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की घटना हो सकती है। बारिश का मुख्य केंद्र दक्षिण और मध्य छत्तीसगढ़ के जिले हो सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक सुबह रायपुर सहित कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 4 दिनों तक प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी होगी, उसके बाद लौटता हुआ मॉनसून छत्तीसगढ़ को भिगोते हुए वापस लौटेगा।

मौसम विभाग ने प्रदेश के सुकमा, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, बालोद, राजनांदगांव, जांजगीर-चांपा, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर बस्तर कांकेर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, बलौदा बाजार, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, सुरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। यहां बारिश के साथ-साथ बादल गरजने की संभावना है और आकाशीय बिजली गिरने की घटना भी हो सकती है। इसके अलावा हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट तीन घंटों के लिए जारी किया है।

इस सिस्टम के प्रभाव से होगी बारिश मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश से बिहार, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल होते हुए पूर्वी बांग्लादेश तक औसत समुद्र तल से 0.9 किमी ऊपर पूर्व-पश्चिम द्रोणिका बनी हुई है। दक्षिण उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से मध्य प्रदेश, विदर्भ होते हुए मराठवाड़ा तक औसत समुद्र तल से 1.5 किमी ऊपर तक फैली उत्तर-दक्षिण द्रोणिका बनी हुई है। इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। कहीं-कहीं भारी बारिश भी हो सकती है।

दिनभर उमस ने किया हलाकान मौसम विभाग के मुताबिक सुबह रायपुर, दुर्ग-भिलाई में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हुई है। बादल छंटने के बाद धूप निकल गई। धूप निकलने के कारण गर्मी और उमस का अहसास हुआ। पिछले 24 घंटों में सरगुजा संभाग के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले और सांगरगढ़-बिलाईगढ़ में अच्छी बारिश हुई है। इसके अलावा सरगुजा संभाग के कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई है। राजधान रायपुर में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।