छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिनों तक बारिश की संभावना, IMD ने बताई वजह; किन जिलों में येलो अलर्ट जारी

Wed, 22 Oct 2025 03:09 PMSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, रायपुर, छत्तीसगढ़
बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से अगले 4 दिनों तक दक्षिणी छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। इस दौरान मौसम विभाग (IMD) ने बुधवार को बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं गुरुवार को प्रदेश के गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश होने की उम्मीद है। इसी तरह शुक्रवार और शनिवार को भी प्रदेश के कई जिलों में बरसात होने की संभावना है। बीते दिन की बात करें तो रायपुर में 5 मिमी बारिश हुई। इस दौरान प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस दंतेवाड़ा में तथा सबसे कम न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज किया गया। विभाग ने 3 दिनों के बाद अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आने की उम्मीद जताई है।

अगले चार दिन के मौसम का पूर्वानुमान

बुधवार 22 अक्तूबर को मौसम विभाग ने प्रदेश के बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई है।

गुरुवार 23 अक्तूबर को मौसम विभाग ने प्रदेश के गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई है।

शुक्रवार 24 अक्तूबर के लिए प्रदेश के राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, बालोद, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने की सम्भावना जताई है।

शनिवार 25 अक्टूबर के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के कबीरधाम, बेमेतरा, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, राजनांदगांव, दुर्ग, महासमुंद, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, बालोद, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा जिलों में कई स्थानों पर बारिश होने की सम्भावना जताई है।

रायपुर के लिए मौसम का पूर्वानुमान

बुधवार 22 अक्तूबर को राजधानी रायपुर का आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 32°C और न्यूनतम तापमान 23°C के आसपास रहने की संभावना है।

महत्वपूर्ण मौसम की विशेषताएं

तमिलनाडु तट से दूर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम में बना सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र लगभग उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ गया और 22 अक्टूबर 2025 को सुबह साढ़े आठ बजे भारतीय समयानुसार उसी क्षेत्र में स्थित रहा। अब इसके उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए, अगले 12 घंटों के दौरान उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों से दूर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम-मध्य क्षेत्र में अवदाब में परिवर्तित होने की संभावना है। इसके बाद, अगले 12 घंटों के दौरान इसके उत्तरी तमिलनाडु, पांडिचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों की ओर बढ़ने की संभावना है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Chhattisgarh News

