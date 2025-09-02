छत्तीसगढ़ में फिर कहर बरपाएगी बारिश; इन जिलों में रेड अलर्ट, कल कैसा रहेगा मौसम?

छत्तीसगढ़ में एकबार फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की ओर से कई जिलों में जोरदार बारिश का ऑरेंज और रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट...

छत्तीसगढ़ में एकबार फिर भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग की मानें तो छत्तीसगढ़ और ओडिशा में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में भारी बारिश से ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में जोरदार बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग की मानें तो कल भी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश देखी जा सकती है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ के बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और वज्रपात के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं रायगढ़, सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान ही छत्तीसगढ़ के कोरबा, जांजगीर, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, बालोद, राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिलों के अलग-अलग हिस्सों में तेज हवा और वज्रपात के साथ मध्यम से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। सूबे के कई अन्य जिलों के अलग-अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान भी जताया गया है। मौसम विभाग की मानें तो छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में कल भी मौसम खराब रहेगा।