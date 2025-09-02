rain havoc red alert in chhattisgarh weather update also for tomorrow छत्तीसगढ़ में फिर कहर बरपाएगी बारिश; इन जिलों में रेड अलर्ट, कल कैसा रहेगा मौसम?, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़rain havoc red alert in chhattisgarh weather update also for tomorrow

छत्तीसगढ़ में फिर कहर बरपाएगी बारिश; इन जिलों में रेड अलर्ट, कल कैसा रहेगा मौसम?

छत्तीसगढ़ में एकबार फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की ओर से कई जिलों में जोरदार बारिश का ऑरेंज और रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट...

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, रायपुरTue, 2 Sep 2025 05:26 PM
share Share
Follow Us on
छत्तीसगढ़ में फिर कहर बरपाएगी बारिश; इन जिलों में रेड अलर्ट, कल कैसा रहेगा मौसम?

छत्तीसगढ़ में एकबार फिर भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग की मानें तो छत्तीसगढ़ और ओडिशा में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में भारी बारिश से ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में जोरदार बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग की मानें तो कल भी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश देखी जा सकती है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ के बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और वज्रपात के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं रायगढ़, सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान ही छत्तीसगढ़ के कोरबा, जांजगीर, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, बालोद, राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिलों के अलग-अलग हिस्सों में तेज हवा और वज्रपात के साथ मध्यम से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। सूबे के कई अन्य जिलों के अलग-अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान भी जताया गया है। मौसम विभाग की मानें तो छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में कल भी मौसम खराब रहेगा।

मौसम विभाग ने 3 सितंबर को खैरागढ़ छुईखदान गंडई, राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी और कांकेर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 3 सितंबर को ही दुर्ग, बालोद, कबीरधाम, बीजापुर और नारायणपुर जिलों के विभिन्न हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने इस दिन सूबे के कई अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का भी पूर्वानुमान जारी किया है।

Chhattisgarh News Weather Weather News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।