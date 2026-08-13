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काम की बात: रेलवे ने छत्तीसगढ़ में शुरू की पहली 'बाइक रेंटल सर्विस', किराये पर मिलेंगे वाहन; यात्रियों को देना होगा इतना किराया

By Sourabh Jain
वार्ता, बिलासपुर, छत्तीसगढ़
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रेलवे का कहना है कि यह सेवा पर्यटकों, छात्रों, व्यावसायिक यात्रियों और स्थानीय नागरिकों के लिए भी उपयोगी होगी। यात्री स्टेशन से शहर के प्रमुख स्थानों तक पहुंचने के साथ अपनी सुविधा के अनुसार शहर में आवागमन कर सकेंगे।

Symbolic image for bike rental service in Bilaspur, Chhattisgarh
रेलवे ने छत्तीसगढ़ में शुरू की पहली 'बाइक रेंटल सर्विस', किराये पर मिलेंगे वाहन; देना होगा इतना किराया (प्रतीकात्मक तस्वीर)

छत्तीसगढ़ में यात्री सुविधाओं के विस्तार की दिशा में नई पहल करते हुए दक्षिण-पूर्व-मध्य रेलवे ने बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर बाइक रेंटल सर्विस (मोटरसाइकिल किराया सेवा) शुरू की है। रेलवे ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह दक्षिण-पूर्व-मध्य रेलवे की पहली बाइक रेंटल सेवा है। इसके शुरू होने से यात्रियों को स्टेशन से शहर के विभिन्न हिस्सों तक जाने के लिए एक और किफायती एवं सुविधाजनक परिवहन विकल्प उपलब्ध हो सकेगा।

SECR की तरफ से बताया गया कि इस बाइक रेंटल सुविधा को बिलासपुर स्टेशन परिसर में कोच रेस्टोरेंट के पास स्थापित किया गया है, और यह बाइक रेंटल सेवा 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन उपलब्ध रहेगी। अधिकारियों ने बताया कि यहां से बाइक किराए पर लेने के लिए यात्री को वैध ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड की कॉपी जमा कराना अनिवार्य होगा।

दो घंटे के लिए कितना लगेगा बाइक का किराया?

रेलवे ने बाइक किराए की अवधि के आधार पर अलग-अलग दरें तय की हैं। चार घंटे तक बाइक लेने पर 100 रुपए, चार से आठ घंटे के लिए 200 रुपए, आठ से 16 घंटे के लिए 300 रुपए और 16 से 24 घंटे के लिए 400 रुपए किराया निर्धारित किया गया है।

निजी काम से कहीं जाने वालों को होगा फायदा

रेलवे के अनुसार नई सुविधा से खासतौर पर ऐसे यात्रियों को सहूलियत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें ट्रेन से उतरने के बाद शहर के भीतर कम दूरी की यात्रा करनी होती है। यात्री ऑटो या टैक्सी का इंतजार किए बिना अपनी जरूरत के अनुसार बाइक लेकर गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। इससे स्थानीय आवागमन में लगने वाले समय और खर्च दोनों में कमी आ सकती है।

रेलवे ने बताया इस पहल का उद्देश्य

रेलवे का कहना है कि यह सेवा पर्यटकों, छात्रों, कारोबारी काम से आने वाले यात्रियों और स्थानीय नागरिकों के लिए भी उपयोगी होगी। यात्री स्टेशन से शहर के प्रमुख स्थानों तक पहुंचने के साथ अपनी सुविधा के अनुसार शहर में आवागमन कर सकेंगे। रेलवे के अनुसार इस पहल का उद्देश्य स्टेशन से शहर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचने के लिए यात्रियों को सुविधाजनक, किफायती और त्वरित परिवहन विकल्प उपलब्ध कराना है।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रेलवे ने शुरू की 'बाइक रेंटल सर्विस', किराये पर मिलेंगे वाहन; देना होगा इतना किराया

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक ने किया रेंट सर्विस का उद्धाटन

रेलवे की इस पहली बाइक रेंट सर्विस का शुभारंभ प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक विजय कुमार ने फीता काटकर किया। इस दौरान वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनुराग कुमार सिंह सहित वाणिज्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। बाइक रेंटल सेवा की शुरुआत को स्टेशनों पर आधुनिक एवं यात्री-केंद्रित सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

'बिना इंतजार किए आवागमन कर सकेंगे यात्री'

उधर इस सेवा की शुरू होने की जानकारी देते हुए साउथ-ईस्टर्न-सेंट्रल रेलवे ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'बिलासपुर स्टेशन पर 24×7 बाइक रेंटल सर्विस का शुभारंभ। दक्षिण-पूर्व-मध्य रेलवे की पहली बाइक रेंटल सेवा के माध्यम से यात्री स्टेशन से शहर के विभिन्न स्थानों तक बिना इंतजार, अपनी सुविधा और समय के अनुसार आसानी से आवागमन कर सकेंगे।'

'आसान, किफायती और सुविधाजनक आवागमन की सुविधा'

वहीं बिलासपुर DRM ने इस बारे में बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, 'बिलासपुर स्टेशन पर यात्रियों को मिली नई सुविधा। अब बिलासपुर रेलवे स्टेशन से शहर में स्थानीय आवागमन होगा और भी आसान, किफायती एवं सुविधाजनक। यात्रियों के लिए बाइक रेंटल सेवा शुरू की गई है, जो 24×7 उपलब्ध रहेगी। कम दूरी की यात्रा हो या शहर भ्रमण, अब यात्री अपनी सुविधा के अनुसार बाइक किराए पर लेकर समय और खर्च दोनों की बचत कर सकेंगे।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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