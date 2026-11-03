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रेल यात्री कृपया ध्यान दें! रेलवे ने इस रूट पर ट्रेन की डेट और नंबर में किया बदलाव

By Praveen Sharma
दुर्ग, वार्ता
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रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर है। रेलवे ने दिवाली और छठ की भीड़भाड़ से निपटने के लिए दुर्ग-हजरत निजामुद्दीन पूजा स्पेशल ट्रेन के दूसरे फेरे की डेट और नंबर में बदलाव किया है।

Indian Railway
भारतीय रेल

रेलवे प्रशासन ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग और दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन के बीच संचालित पूजा स्पेशल ट्रेन के दूसरे फेरे की निर्धारित तिथियों और ट्रेन नंबरों में बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत दुर्ग से रवाना होने वाली ट्रेन अब 8 नवंबर के बजाय 5 नवंबर को चलेगी, जबकि वापसी की ट्रेन 9 नवंबर के स्थान पर 6 नवंबर को हजरत निजामुद्दीन से प्रस्थान करेगी।

रेलवे से मंगलवार को प्राप्त जानकारी के अनुसार, दुर्ग से हजरत निजामुद्दीन के लिए पूर्व निर्धारित ट्रेन नंबर 08751 का संचालन अब पांच नवंबर को ट्रेन नंबर 08753 के रूप में किया जाएगा। इसी प्रकार हजरत निजामुद्दीन से दुर्ग के लिए निर्धारित ट्रेन नंबर 08752 अब छह नवंबर को ट्रेन नंबर 08754 के रूप में संचालित होगी।

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उल्लेखनीय है कि दोनों दिशाओं में पूजा स्पेशल ट्रेन के दूसरे फेरे के लिए पहले क्रमशः 8 और 9 नवंबर की तिथियां निर्धारित थीं। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा की योजना बनाने से पहले संशोधित प्रस्थान तिथि और ट्रेन नंबर की जानकारी अवश्य जांच लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

दिवाली-छठ पर यात्रियों को राहत, ट्रेनों में जुड़ेंगे अतिरिक्त कोच

बता दें कि, आगामी दिवाली और छठ पूजा पर घर जाने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ी राहत देने की तैयारी की है। रेलवे बोर्ड ने लंबी दूरी की ट्रेनों में दो से चार अतिरिक्त कोच लगाने का फैसला किया है। इससे उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने की उम्मीद है।

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कई ट्रेनों में 300 से 400 तक पहुंची वेटिंग

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, कई ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट 300 से 400 तक पहुंच चुकी है। त्योहारों के दौरान यात्रियों की संख्या सामान्य दिनों के मुकाबले करीब तीन गुना हो जाती है। अंबाला मंडल के अनुसार, चंडीगढ़, अंबाला और कालका से चलने वाली चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, चंडीगढ़-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, अंबाला-बरौनी एक्सप्रेस, अमृतसर-जयनगर शहीद एक्सप्रेस, कालका-हावड़ा मेल और चंडीगढ़-गोरखपुर एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच लगाने की योजना है।

कितने यात्रियों को होगा फायदा

रेलवे के मुताबिक, एक अतिरिक्त स्लीपर कोच से करीब 80 यात्रियों को कन्फर्म बर्थ मिल सकती है। तीन कोच जुड़ने से लगभग 240 यात्रियों को फायदा होगा। रेलवे ने एलएचबी कोच वाली ट्रेनों में 22 और आईसीएफ कोच वाली ट्रेनों में 24 कोच तक करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि, अंतिम संख्या ट्रेन की क्षमता और उपलब्धता के आधार पर तय होगी। अतिरिक्त कोचों की सूची मुख्यालय भेज दी गई है।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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