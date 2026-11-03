रेल यात्री कृपया ध्यान दें! रेलवे ने इस रूट पर ट्रेन की डेट और नंबर में किया बदलाव

रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर है। रेलवे ने दिवाली और छठ की भीड़भाड़ से निपटने के लिए दुर्ग-हजरत निजामुद्दीन पूजा स्पेशल ट्रेन के दूसरे फेरे की डेट और नंबर में बदलाव किया है।

रेलवे प्रशासन ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग और दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन के बीच संचालित पूजा स्पेशल ट्रेन के दूसरे फेरे की निर्धारित तिथियों और ट्रेन नंबरों में बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत दुर्ग से रवाना होने वाली ट्रेन अब 8 नवंबर के बजाय 5 नवंबर को चलेगी, जबकि वापसी की ट्रेन 9 नवंबर के स्थान पर 6 नवंबर को हजरत निजामुद्दीन से प्रस्थान करेगी।

रेलवे से मंगलवार को प्राप्त जानकारी के अनुसार, दुर्ग से हजरत निजामुद्दीन के लिए पूर्व निर्धारित ट्रेन नंबर 08751 का संचालन अब पांच नवंबर को ट्रेन नंबर 08753 के रूप में किया जाएगा। इसी प्रकार हजरत निजामुद्दीन से दुर्ग के लिए निर्धारित ट्रेन नंबर 08752 अब छह नवंबर को ट्रेन नंबर 08754 के रूप में संचालित होगी।

उल्लेखनीय है कि दोनों दिशाओं में पूजा स्पेशल ट्रेन के दूसरे फेरे के लिए पहले क्रमशः 8 और 9 नवंबर की तिथियां निर्धारित थीं। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा की योजना बनाने से पहले संशोधित प्रस्थान तिथि और ट्रेन नंबर की जानकारी अवश्य जांच लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

दिवाली-छठ पर यात्रियों को राहत, ट्रेनों में जुड़ेंगे अतिरिक्त कोच बता दें कि, आगामी दिवाली और छठ पूजा पर घर जाने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ी राहत देने की तैयारी की है। रेलवे बोर्ड ने लंबी दूरी की ट्रेनों में दो से चार अतिरिक्त कोच लगाने का फैसला किया है। इससे उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने की उम्मीद है।

कई ट्रेनों में 300 से 400 तक पहुंची वेटिंग रेलवे अधिकारियों के अनुसार, कई ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट 300 से 400 तक पहुंच चुकी है। त्योहारों के दौरान यात्रियों की संख्या सामान्य दिनों के मुकाबले करीब तीन गुना हो जाती है। अंबाला मंडल के अनुसार, चंडीगढ़, अंबाला और कालका से चलने वाली चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, चंडीगढ़-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, अंबाला-बरौनी एक्सप्रेस, अमृतसर-जयनगर शहीद एक्सप्रेस, कालका-हावड़ा मेल और चंडीगढ़-गोरखपुर एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच लगाने की योजना है।