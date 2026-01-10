यात्री कृपया ध्यान दें! रेलवे ने इन रूटों पर कई ट्रेनों को 2 दिन के लिए किया रद्द, देखें पूरी लिस्ट

संक्षेप: रेल यात्रियों को छत्तीसगढ़ में दो दिन यात्रा में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे द्वारा रायपुर रेल मंडल के हथबंद-तिल्दा नेवरा रेल खंड में रोड अंडरब्रिज निर्माण कार्य किया जाना है। इसके चलते रेलवे प्रशासन ने 11 और 12 जनवरी को कई यात्री ट्रेनों को रद्द एवं आंशिक रूप से रद्द किया है।

रेलवे यात्रियों को छत्तीसगढ़ में दो दिन यात्रा में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एसईसीआर) द्वारा रायपुर रेल मंडल के हथबंद-तिल्दा नेवरा रेल खंड में रोड अंडरब्रिज निर्माण कार्य किया जाना है। इस दौरान गर्डर डी-लॉन्चिंग का कार्य प्रस्तावित है, जिसके चलते रेलवे प्रशासन ने 11 और 12 जनवरी को कई यात्री गाड़ियों को रद्द एवं आंशिक रूप से रद्द किया है।

इस विकास कार्य का सीधा असर रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और इतवारी रेलखंड पर संचालित मेमू और पैसेंजर ट्रेनों पर पड़ेगा। रेलवे द्वारा जारी सूचना के अनुसार, इन तिथियों में कई यात्री गाड़ियां रद्द रहेंगी, जबकि कुछ ट्रेनों का संचालन आंशिक रूप से किया जाएगा।

11 जनवरी को रद्द रहने वाली गाड़ियां 68728 रायपुर-बिलासपुर मेमू पैसेंजर

68719 बिलासपुर-रायपुर मेमू पैसेंजर

68733 गेवरा रोड-बिलासपुर मेमू पैसेंजर

68734 बिलासपुर-गेवरा रोड मेमू पैसेंजर

58203 कोरबा-रायपुर पैसेंजर

58205 रायपुर-इतवारी पैसेंजर

12 जनवरी को रद्द रहने वाली गाड़ियां 58206 इतवारी-रायपुर पैसेंजर

58202 रायपुर-बिलासपुर मेमू पैसेंजर

आंशिक रूप से संचालित रेल गाड़ियां 68862 झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू 11 जनवरी को यह ट्रेन झारसुगुड़ा से चलकर बिलासपुर में ही समाप्त होगी। 68861 गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू: 11 जनवरी को यह ट्रेन गोंदिया के स्थान पर बिलासपुर से झारसुगुड़ा के लिए रवाना होगी।

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पूर्व अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

रायपुर-जबलपुर एक्सप्रेस का नाम अब 'मूक माटी एक्सप्रेस' रेलवे अपने यात्रियों को सुरक्षित, किफायती एवं सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करने के साथ ही सांस्कृतिक विरासत और क्षेत्रीय पहचान को सम्मान देने की दिशा में प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के रायपुर और मध्य प्रदेश के जबलपुर के बीच चलने वाली रायपुर-जबलपुर एक्सप्रेस का नाम बदलकर 'मूक माटी एक्सप्रेस' रखा गया है।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के सूत्रों ने बताया कि रेलवे बोर्ड की ओर से गुरुवार को जारी सर्कुलर के मुताबिक, परिवर्तन के अंतर्गत ट्रेन संख्या 11701/11702 यथावत रहेगी तथा यात्रा रूट, टाइम टेबल एवं कोच संरचना में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि आरक्षण टिकट, चार्ट, एनटीईएस एवं अन्य यात्री सूचना प्रणालियों में अब नया नाम 'मूक माटी एक्सप्रेस' प्रदर्शित होगा।