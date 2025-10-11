बीढ़ी को लेकर झगड़ा और कुचल डाला सिर; छत्तीसगढ़ में शख्स की बेरहमी से हत्या
छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित आमनेर गांव में एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसका शव एक नाले में तैरता हुआ मिला था। ये शख्स कौन था और इसकी हत्या के पीछे किन लोगों का हाथ था, पुलिस ने इसकी पूरी गुत्थी सुलझा ली है।
घटना गुरुवार की है। स्थानीय लोंगों ने शु्क्रवार को सोनू पाल का शव नाले में तैरता हुआ देखा था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। एनटीडीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस मौके पर पहुंची तो मृतक के चेहरे पर कई गहरे घाव दिखाई दिए थे। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
कैसे पकड़े गए आरोपी?
टीम ने पीड़ित की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की। इसके बाद पुलिस ने सोनू पाल की आखिरी गतिविधियों का पता लगाया, तो उन्हें पता चला कि वह अपनी मौत से एक रात पहले अभनपुर में एक शराब की दुकान के बाहर शराब पी रहा था। पुलिस ने बताया कि यहीं पर एक मामूली सी बहस ने उसकी जान ले ली।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, आरोपी और पीड़ित अलग-अलग शराब पी रहे थे। सोनू पाल ने उनसे बीड़ी मांगी। जब उन्होंने मना कर दिया, तो वह बहस करने लगा। बाद में वे उसे ड्रग देने के बहाने आरोपी फुसलाकर गोडा पुल के पास नाले के पास ले गए। इसके बाद तीनों आरोपियों ने कथित तौर पर पाल पर मुक्कों और धातु के कंगन से हमला किया और फिर पत्थर से उसका सिर कुचलकर उसकी लाश नाले में फेंक दी।
