छत्तीसगढ़ में ग्रामीणों और पुलिसवालों में झड़प में कई घायल; जमीन के लिए प्रदर्शन कर रहे गांव वाले

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में बुधवार को एक कोयला खदान के विस्तार का विरोध कर रहे ग्रामीणों के साथ झड़प और पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ ग्रामीण भी घायल हुए।
एक अधिकारी ने बताया कि परसोड़ी कला गांव के निवासी कोल इंडिया की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) की अमेरा विस्तार कोयला परियोजना का विरोध कर रहे हैं। जबकि, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया 2016 में पूरी हो चुकी थी।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुनील नायक ने पत्रकारों को बताया कि विरोध प्रदर्शन की जानकारी मिलने के बाद जिला अधिकारी पुलिस के साथ उस जगह पहुंचे जो लखनपुर पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने दावा किया कि कुछ ग्रामीणों को भूमि अधिग्रहण का मुआवजा मिल गया। वहीं, कई अन्य ने पैसा लेने से इनकार कर दिया और खनन कार्यों में बाधा डालने की कोशिश की।
नायक ने बताया कि अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की कि भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है। उन्हें एसईसीएल को अपनी गतिविधियां करने देनी चाहिए। अधिकारी ने कहा कि अगर वे अपनी समस्याएं उठाना चाहते हैं तो उनके पास कानूनी रास्ते हैं।
नायक ने बताया कि इसके बावजूद विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया और पुलिस पर पथराव किया गया। गंभीर रूप से घायल पुलिसकर्मियों को जिला अस्पताल ले जाया गया है। अतिरिक्त कलेक्टर ने बताया कि ग्रामीणों को शांत करने के प्रयास जारी हैं। उनसे अधिकारियों के साथ सहयोग करने और खनन कार्यों में बाधा न डालने का आग्रह किया गया है।
घटना के वीडियो में प्रदर्शनकारियों को अमेरा कोयला खदान परिसर में घुसते और पुलिस के साथ झड़प करते हुए दिखाया गया है। पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। अधिकारियों ने बताया कि स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं।
