Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़Protest against coal mine turns violent several cops injured in chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में ग्रामीणों और पुलिसवालों में झड़प में कई घायल; जमीन के लिए प्रदर्शन कर रहे गांव वाले

छत्तीसगढ़ में ग्रामीणों और पुलिसवालों में झड़प में कई घायल; जमीन के लिए प्रदर्शन कर रहे गांव वाले

संक्षेप:

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में बुधवार को एक कोयला खदान के विस्तार का विरोध कर रहे ग्रामीणों के साथ झड़प और पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ ग्रामीण भी घायल हुए।

Thu, 4 Dec 2025 03:22 PMSubodh Kumar Mishra पीटीआई, अंबिकापुर
share Share
Follow Us on

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में बुधवार को एक कोयला खदान के विस्तार का विरोध कर रहे ग्रामीणों के साथ झड़प और पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ ग्रामीण भी घायल हुए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एक अधिकारी ने बताया कि परसोड़ी कला गांव के निवासी कोल इंडिया की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) की अमेरा विस्तार कोयला परियोजना का विरोध कर रहे हैं। जबकि, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया 2016 में पूरी हो चुकी थी।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुनील नायक ने पत्रकारों को बताया कि विरोध प्रदर्शन की जानकारी मिलने के बाद जिला अधिकारी पुलिस के साथ उस जगह पहुंचे जो लखनपुर पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने दावा किया कि कुछ ग्रामीणों को भूमि अधिग्रहण का मुआवजा मिल गया। वहीं, कई अन्य ने पैसा लेने से इनकार कर दिया और खनन कार्यों में बाधा डालने की कोशिश की।

नायक ने बताया कि अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की कि भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है। उन्हें एसईसीएल को अपनी गतिविधियां करने देनी चाहिए। अधिकारी ने कहा कि अगर वे अपनी समस्याएं उठाना चाहते हैं तो उनके पास कानूनी रास्ते हैं।

नायक ने बताया कि इसके बावजूद विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया और पुलिस पर पथराव किया गया। गंभीर रूप से घायल पुलिसकर्मियों को जिला अस्पताल ले जाया गया है। अतिरिक्त कलेक्टर ने बताया कि ग्रामीणों को शांत करने के प्रयास जारी हैं। उनसे अधिकारियों के साथ सहयोग करने और खनन कार्यों में बाधा न डालने का आग्रह किया गया है।

घटना के वीडियो में प्रदर्शनकारियों को अमेरा कोयला खदान परिसर में घुसते और पुलिस के साथ झड़प करते हुए दिखाया गया है। पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। अधिकारियों ने बताया कि स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।