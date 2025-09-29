छत्तीसगढ़ में कांस्टेबल ने किया रेप, कार्रवाई नहीं होने पर युवती ने दी आत्मदाह की धमकी
छत्तीसगढ़ में एक कांस्टेबल द्वारा रेप करने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में युवती ने स्पष्ट कहा है कि कार्रवाई न होने की स्थिति में वह आत्मदाह करने को मजबूर हो सकती है। हालांकि, कांस्टेबल के खिलाफ केस दर्ज कर उसे सस्पेंड कर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में एक गंभीर मामला सामने आया है। एक युवती ने जिले में पदस्थ ट्रैफिक कांस्टेबल पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि शिकायत दर्ज होने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इस वजह से वह न्याय के लिए मजबूर महसूस कर रही है।
युवती ने बताया कि पहले ही एसपी कार्यालय को लिखित शिकायत दी गई थी। शिकायत के आधार पर कांस्टेबल सतीश मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस अपने ही कर्मचारी की सुरक्षा में जुटी हुई है।
सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में युवती ने स्पष्ट कहा कि कार्रवाई न होने की स्थिति में वह आत्मदाह करने को मजबूर हो सकती है। रविवार को न्याय की गुहार लेकर वह कलेक्टर कार्यालय पहुंची और लिखित शिकायत दर्ज कराई।
कवर्धा के एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मामला गंभीर है। ट्रैफिक कांस्टेबल ने अपनी पत्नी के रहते हुए युवती को शादी का झांसा दिया। उन्होंने कहा कि आरोपी को सस्पेंड कर दिया गया है और जांच जारी है।
