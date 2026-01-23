छत्तीसगढ़ के रायपुर में आज से लागू होगा पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम, नई व्यवस्था में काम करेंगे 21 थाने

संक्षेप: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज से पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने जा रहा है। इसके तहत शहर के 21 पुलिस थाने नई व्यवस्था के तहत सीधे काम करेंगे। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में राज्य के गृह विभाग ने बुधवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया था।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज से पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने जा रहा है। इसके तहत शहर के 21 पुलिस थाने नई व्यवस्था के तहत काम करेंगे। एक सरकारी अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में राज्य के गृह विभाग ने बुधवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया था और यह 23 जनवरी से लागू होगी।

अधिकारी ने बताया कि इसके साथ, रायपुर मौजूदा पुलिस अधीक्षक (SP) सिस्टम से पुलिसिंग के कमिश्नरेट सिस्टम में बदल जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर रायपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम शुरू करने की घोषणा की थी।

उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था के लिए, रायपुर जिले को दो पुलिस जिलों - रायपुर शहरी और रायपुर ग्रामीण में पुनर्गठित किया गया है।

अधिकारी ने बताया कि कमिश्नर सिस्टम के तहत, रायपुर शहरी में पुलिसिंग की जिम्मेदारी पुलिस कमिश्नर, रायपुर शहरी नामक अधिकारी के पास होगी, जो पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) रैंक का होगा।

ये 21 थाने पुलिस कमिश्नरेट में होंगे शामिल नोटिफिकेशन के अनुसार, रायपुर शहरी पुलिस जिले में 21 पुलिस थाने शामिल होंगे, जिनमें सिविल लाइंस, देवेंद्र नगर, तेलीबांधा, कोतवाली, गंज, मौधापारा, गोल बाजार, पुरानी बस्ती, डीडी नगर, अमानाका, आजाद चौक, सरस्वती नगर, कबीर नगर, राजेंद्र नगर, मुजगहन, टिकरापारा, उरला (बिरगांव नगर निगम की सीमा के बाहर के गांवों को छोड़कर), खमतराई, गुढ़ियारी, पंडरी और खमहरडीह शामिल हैं।

नोटिफिकेशन में कहा गया कहा कि कमिश्नरेट क्षेत्र को आगे सेंट्रल, वेस्ट और नॉर्थ पुलिस जिलों में बांटा गया है।

रायपुर ग्रामीण पुलिस जिले में विधानसभा, धरसींवा, खरोरा, टिल्डा-नेवरा, माना, मंदिर हसौद, आरंग, नवा रायपुर, राखी, अभनपुर, गोबरा नवापारा और उरला पुलिस स्टेशन (बिरगांव नगर निगम की सीमा के बाहर आने वाले क्षेत्र) शामिल होंगे और इसका नेतृत्व एक पुलिस अधीक्षक करेंगे।

सरकार ने रायपुर शहरी में कमिश्नरेट सिस्टम शुरू करने के मुख्य कारणों के रूप में रायपुर और बीरगांव नगर निगम क्षेत्रों की संयुक्त शहरी आबादी, जिसका अनुमान लगभग 19 लाख है, साथ ही कानून और व्यवस्था, अपराध और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों की बढ़ती जटिलता का हवाला दिया।

पुलिस अधिकारियों की बढ़ी पावर अधिकारी ने बताया, "नई व्यवस्था के तहत, पुलिस कमिश्नर के साथ-साथ डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ACP) को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी गई हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि इसके अलावा, रायपुर शहरी के पुलिस कमिश्नर कई केंद्रीय और राज्य कानूनों, जिनमें मोटर वाहन अधिनियम, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम और छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम शामिल हैं, के उद्देश्यों के लिए जिला मजिस्ट्रेट के कार्यों का भी निर्वहन करेंगे।