जो इलाके कभी नक्सलियों का रेड कॉरिडोर माना जाते थे…; PM मोदी का CM विष्णु देव साय को पत्र
राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 25 साल पहले दिल्ली और रायपुर के बीच प्रतिदिन केवल एक उड़ान होती थी, जबकि अब छत्तीसगढ़ में चार आधुनिक हवाई अड्डों का नेटवर्क है।
छत्तसीगढ़ के स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने कहा जिन इलाकों को कभी नक्सलियों का रेड कॉरिडोर माना जाता था, वहीं इलाके पर शांति और विकास के केंद्र के तौर पर आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा, माओवादी हिंसा के चलते राज्य के विकास पर भी असर पड़ रहा था लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और कनेक्टिविटी और आधुनिक बुनियादी ढांचे के विस्तार में तेजी आई है।
उन्होंने कहा कि नए एयरपोर्ट, 51,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रेलवे परियोजनाओं, लाखों परिवारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं और प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों के विकास से छत्तीसगढ़ विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री ने बस्तर में हो रहे बदलाव पर भी गर्व जताया। मुख्यमंत्री साय ने रविवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर यह पत्र साझा किया और शुभकामनाओं के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की मिट्टी, समृद्ध संस्कृति और मेहनतकश लोगों के प्रति प्रधानमंत्री का स्नेह राज्य के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है।
छत्तीसगढ़ एक नवंबर 2000 को मध्यप्रदेश से अलग होकर अस्तित्व में आया था। राज्य को 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद से मुक्त घोषित किया गया था। इसके साथ ही क्षेत्र में चार दशक से जारी माओवादी उग्रवाद का अंत हुआ। मोदी ने कहा कि माओवाद लंबे समय तक राज्य के विकास में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक रहा, लेकिन इस खतरे को खत्म करने में निर्णायक सफलता मिली है। इससे विकास के लिए नया माहौल बना है और संपर्क सुविधाओं तथा आधुनिक बुनियादी ढांचे के विस्तार को गति मिली है। प्रधानमंत्री ने पिछले साल राज्य के रजत जयंती समारोह के दौरान छत्तीसगढ़ की अपनी यात्रा को याद करते हुए कहा कि नए विधानसभा भवन का उद्घाटन करना उनके लिए यादगार अनुभव था।
51,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रेलवे परियोजनाओं पर काम
राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 25 साल पहले दिल्ली और रायपुर के बीच प्रतिदिन केवल एक उड़ान होती थी, जबकि अब छत्तीसगढ़ में चार आधुनिक हवाई अड्डों का नेटवर्क है। उन्होंने कहा कि राज्य में 51,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रेलवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है और वंदे भारत और अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेन सेवाएं भी शुरू की गई हैं। मोदी ने कहा कि सड़कों के निर्माण से रायपुर और बिलासपुर के बीच यात्रा का समय लगभग आधा हो गया है।
विशाखापत्तनम और रांची-धनबाद जैसे प्रमुख आर्थिक केंद्रों से राज्य को जोड़ने वाले प्रस्तावित एक्सप्रेसवे से संपर्क सुविधाओं, उद्योगों और रोजगार के अवसरों को और बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने राज्य में धान खरीद व्यवस्था का भी उल्लेख किया और कहा कि 25 लाख से अधिक किसानों को ऐसी व्यवस्था का लाभ मिल रहा है, जिससे उन्हें अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिल रहा है। महिला सशक्तीकरण का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत 68 लाख से अधिक महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये दिए जा रहे हैं।
सीएम विष्णु देव साय ने बताया क्यों खास है इस बार स्थापना दिवस
इस बीच, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि राज्य का 26वां स्थापना दिवस इस साल ऐतिहासिक और खास है, क्योंकि माओवाद के खतरे से मुक्ति के बाद यह पहला स्थापना दिवस है। राज्य को 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद से मुक्त घोषित किया गया था। इसके साथ ही क्षेत्र में चार दशक से जारी माओवादी उग्रवाद का अंत हुआ।
साय ने शनिवार देर रात जारी एक वीडियो संदेश में राज्य के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि एक नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ के गठन के 26 साल पूरे होना सभी के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा, इस साल का राज्योत्सव कई मायनों में ऐतिहासिक और विशेष है। यह पहला स्थापना दिवस है, जब लाल आतंक से मुक्त छत्तीसगढ़ शांति, विश्वास और विकास के एक नए दौर की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मजबूत नेतृत्व, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प और केंद्र और राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकारों के निरंतर प्रयासों से संभव हुई है। साय ने कहा कि सुरक्षाबलों के जवानों के अद्वितीय साहस, वीरता और बलिदान का इस सफलता में अविस्मरणीय योगदान रहा है और राज्य हमेशा उनका आभारी रहेगा।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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